Akola News: अकोला में 10 की नाबालिग के साथ 60 साल के व्यक्ति ने किया शोषण... आरोपी फरार

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 60 साल के व्यक्ति पर 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है. यह मामला चान्नी पुलिस स्टेशन क्षेत्र का बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची के माता-पिता काम के लिए खेत में मजदूरी के लिए बाहर गए थे, जबकि लड़की घर पर अकेली थी. इस मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी ने घर में घुसकर बच्ची के साथ गलत हरकतें कीं, इतना ही नहीं उसने ये हरकतें लगातार चार से पांच दिनों तक किया. डर के कारण बच्ची शुरू में कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन बाद में उसने पूरी बात अपने माता-पिता को बताई.

आरोपी फरार, पुलिस की तलाश जारी

इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही चान्नी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज किया गया है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं. पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.

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आरोपी की पत्नी ने क्या कहा?

इस घटना के बाद गांव में लोगों में गुस्सा फैल गया है. वहीं आरोपी की पत्नी ने भी मीडिया के सामने कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो उसके पति को सख्त से सख्त सजा, यहां तक कि फांसी दी जानी चाहिए.

परिवार के मुताबिक, आरोपी ने इस घटना के बाद उन्हें धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने किसी को इस बारें में बताया तो वह पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पीड़ित बच्ची के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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