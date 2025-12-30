अकोला नगर निगम चुनाव से जुड़ी एक अनोखी और चर्चित घटना सामने आई है, जिसने चुनावी माहौल में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. नगरसेवक पद के लिए नामांकन भरने पहुंचे एक उम्मीदवार ने जमानत राशि 5 हजार रुपये पूरी तरह चिल्लर और छोटे नोटों में जमा कर सभी को चौंका दिया.

यह मामला अकोला के जोन क्रमांक 5 अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 15 का है, जहां से लोकतांत्रिक जनाधार पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया.

नामांकन पत्र के साथ उन्होंने 5 हजार रुपये की जमानत राशि 5 और 10 रुपये के सिक्कों, साथ ही 10, 20, 50 और 500 रुपये के नोटों में जमा की.

काफी देर में गिनी गई जमानत राशि

जब यह राशि चुनाव निर्णय अधिकारी कार्यालय में गिनी जाने लगी, तो कर्मचारियों को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी. चिल्लर की अधिक मात्रा के कारण कुछ समय तक कार्यालय में हलचल का माहौल रहा और वहां मौजूद लोग इस अनोखे दृश्य को देखकर चर्चा करने लगे.

'जनता ने पाई-पाई जोड़कर दिए पैसे'

उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल का कहना है कि यह कदम उन्होंने जनता से मिले सहयोग को दर्शाने के लिए उठाया है. उन्होंने कहा, "यह जमानत राशि मुझे जनता ने पाई-पाई जोड़कर दी है. यह जनता का ही पैसा है. अगर मैं चुनाव जीतता हूं, तो जनता के हर काम और विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा."

चुनाव कार्यालय में जहां एक तरफ ये चर्चा का विषय बना हुआ है वहीं दूसरी तरफ लोग इसे इसे जनता से जुड़ाव और जनसमर्थन का प्रतीक भी माना जा रहा है. सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी इस अनोखे नामांकन की चर्चा तेज हो गई है.

अकोला में में 73 हैं नगरसेवक सीटें

गौरतलब है कि अकोला नगर निगम में कुल 73 नगरसेवक सीटें हैं, जिनके लिए यह चुनाव कराया जा रहा है. ऐसे में यह अनोखा नामांकन अकोला की चुनावी सियासत में एक अलग ही रंग घोलता नजर आ रहा.