Akola Municipal Election Result 2026 Live: अकोला में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर, कौन मारेगा बाजी? 10 बजे से काउंटिंग शुरू
Akola Municipal Corporation Election 2026 Live: इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है. बीजेपी पिछले कुछ वर्षों में शहरी विदर्भ में अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रही है
अकोला महानगर पालिका चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी. अकोला महानगर पालिका की स्थापना सन् 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी. निगम 80 चुनावी सीटों में बंटा हुआ है, जिसमें इस बार रिकॉर्ड 643 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.
वोटिंग के दिन मतदान पैटर्न और अधिकारियों की तैयारी के काम से बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स प्लानिंग का पता चलता है. अधिकारियों ने 71 वार्डों में वोटिंग का इंतज़ाम किया, जिसमें लगभग 6.39 लाख शहरी आबादी शामिल है, और व्यवस्थित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मी और चुनाव कर्मचारियों को तैनात किया गया था.
15 जनवरी को वोटिंग ज़्यादातर बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरी हो गई, लेकिन पहले कुछ बूथों पर पहचान वेरिफिकेशन में दिक्कतों की खबरें आई थीं, खासकर भंडपुरा इलाके के वार्ड 17 में, जहां ID चेक करने की प्रक्रिया कथित तौर पर एक जैसी नहीं थी - जिससे वोटिंग के दौरान वेरिफिकेशन की प्रभावशीलता पर सवाल उठे.
इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है. बीजेपी पिछले कुछ वर्षों में शहरी विदर्भ में अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रही है और अकोला में भी उसी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है.
कांग्रेस यहां अपने पारंपरिक वोट बैंक, खासकर अल्पसंख्यक और निम्न आय वर्ग के सहारे वापसी की कोशिश कर रही है. शिवसेना के दोनों गुट और एनसीपी कुछ वार्डों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, जिससे मुकाबला कई जगह बहुकोणीय हो रहा है.
