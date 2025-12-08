अकलूज नगर पालिका के नगराध्यक्ष चुनाव में एनसीपी (शरद पवार गुट) और BJP के बीच कड़ा मुकाबला है, और इसी बीच दो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जीत-हार को “रॉयल एनफील्ड बुलेट” की शर्त से जोड़कर चर्चा बढ़ा दी है. पंढरपुर के अकलूज में 21 दिसंबर को आने वाले परिणाम सिर्फ राजनीतिक भविष्य नहीं, बल्कि किसके घर बुलेट जाएगी- यह भी तय करेंगे.

चुनाव में बुलेट की शर्त क्यों बनी आकर्षण का केंद्र

अकलूज के दो दोस्तों-मच्छिंद्र करणावर और दादा तरंगे- ने दोस्ताना अंदाज में यह अनोखी शर्त लगाई है. मच्छिंद्र का मानना है कि मोहिते पाटिल गट समर्थित NCP (शरद पवार गुट), जिसका चुनाव चिन्ह तुतारी है, नगराध्यक्ष पद अपने नाम करेगी. दूसरी ओर, दादा तरंगे को विश्वास है कि भाजपा, जिसका प्रतीक कमल है, इस बार जीत हासिल करेगी. नतीजों के आधार पर जो दोस्त हार जाएगा, उसे विजेता दोस्त को रॉयल एनफील्ड बुलेट गिफ्ट करनी होगी.

उम्मीदवारों के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला

यह मुकाबला NCP (शरद पवार गुट) की उम्मीदवार रेशमा अडगले और BJP की उम्मीदवार पूजा कोथमिरे के बीच है. स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पहले ही माहौल गर्म था, लेकिन बुलेट की इस शर्त ने इसे और भी रोचक बना दिया है. खास बात यह है कि यह कोई पहला मौका नहीं है- अकलूज में BJP और NCP समर्थकों के बीच ऐसी ही शर्त पहले भी लग चुकी है, जिससे यह परंपरा जैसी बनती दिखाई देती है.

21 दिसंबर को तय होगा किसकी प्रतिष्ठा बचेगी

दोनों दोस्तों का अपनी-अपनी पार्टी पर भरोसा पूरी तरह कायम है. अब इलाके में चर्चा सिर्फ चुनावी रणनीतियों की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि बुलेट अंततः किसके घर पहुंचेगी। 21 दिसंबर का दिन अकलूज के लिए सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि दोस्ती, दांव और जुनून का दिलचस्प परिणाम भी लेकर आएगा.