पिंपरी-चिंचवड में शरद पवार गुट से अजित पवार का गठबंधन, अब इस पार्टी की भी होगी एंट्री?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने गुरुवार (01 जनवरी 2026) को कहा कि उनकी NCP पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निकाय चुनावों के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है. कोरेगांव भीमा युद्ध की 208वीं वर्षगांठ पर पुणे के पास ‘जय स्तंभ’ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पवार ने संवाददाताओं से कहा कि सीट को लेकर शिवसेना से संपर्क में हैं, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच और उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी.

इससे पहले पार्टी ने दोनों निकायों के लिए शरद पवार गुट की एनसीपी (SP) के साथ गठबंधन की बात कही थी. NCP और शिवसेना, बीजेपी के साथ सत्तारूढ़ महायुति के घटक हैं, जबकि एनसीपी (एसपी) विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी का हिस्सा है. हालांकि, इस वर्ष के नगर निकाय चुनावों में कई शहरों में प्रतिद्वंद्वी खेमों के साथ हाथ मिलाने से राज्य में गठबंधन को लेकर स्थिति थोड़ी असमंजस जैसी है.

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर क्या बोले अजित पवार?

चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई और 30 दिसंबर को समाप्त हुई, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी है. उम्मीदवारों की अंतिम सूची तीन जनवरी को जारी की जाएगी. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के सवाल पर अजित पवार ने कहा कि पार्टी ने ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ (सचिन खरात गुट) के साथ गठबंधन किया है और उम्मीदवारों के नामांकन का निर्णय उसी का था.

'पुणे और पिंपरी-चिंचवड में शरद पवार गुट के साथ गठबंधन'

पुणे में गिरोह सरगना सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर की बहू सोनाली आंदेकर और उनकी भाभी लक्ष्मी आंदेकर को टिकट दिया गया है. पवार ने कहा, “हम आरपीआई (सचिन खरात गुट) के साथ पहले ही गठबंधन कर चुके हैं. पुणे और पिंपरी-चिंचवड में हम एनसीपी (SP) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं. शिवसेना नेता उदय सामंत से भी बातचीत जारी है. संभव है कि इन नगर निकायों के लिए कुछ सीट पर शिवसेना से समझौता हो जाए.” पुणे और पिंपरी-चिंचवड सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी.