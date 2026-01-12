हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रक्या चाचा-भतीजे हमेशा के लिए हो जाएंगे साथ? अजित पवार बोले- 'चुनाव के बाद देखा जाएगा'

क्या चाचा-भतीजे हमेशा के लिए हो जाएंगे साथ? अजित पवार बोले- 'चुनाव के बाद देखा जाएगा'

Ajit Pawar News: सुप्रिया सुले ने लाडकी बहन योजना में ₹2100 न मिलने और सिविक मुद्दों पर सवाल उठाए. वहीं अजित पवार ने फिलहाल चुनाव को प्राथमिकता बताते हुए विलय की अटकलों को टाल दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 Jan 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में आगामी BMC चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. मुंबई और पुणे में महायुति और विपक्षी दलों के नेता लगातार बयान दे रहे हैं. इसी क्रम में एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई में BJP की राजनीति और स्थानीय निकाय चुनावों के एजेंडे पर सवाल उठाए हैं. वहीं अजित पवार पर उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व पर भरोसा है, जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में चुनावी फोकस और शहरी सुरक्षा-प्रशासन पर बयान दिया.

सुप्रिया सुले ने कहा कि नगरपालिका चुनावों में सिविक मुद्दों जैसे पानी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने महिलाओं को “मुख्य स्टेकहोल्डर” बताते हुए कहा कि महिलाएं हमेशा से निर्णायक मतदाता रही हैं और आगे भी रहेंगी.

‘लाडकी बहिन’ योजना पर सरकार को घेरा

उन्होंने ‘लाडकी बहिन’ योजना पर भी सरकार को घेरते हुए स्पष्ट कहा कि ₹2,100 देने का वादा किया गया था, लेकिन वह राशि अभी तक नहीं मिली, जो मिलनी चाहिए. इसके बावजूद, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर मौजूदा सरकार महिलाओं के लिए कोई भी वास्तविक और लाभकारी योजना लाती है, तो वह उसका तहेदिल से स्वागत करेंगी.

सुप्रिया सुले ने याद दिलाया कि शरद पवार देश के पहले नेता थे जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर निर्णय-प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की.

महिला सशक्तिकरण पर ठोस सुझाव

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि ब्याज-मुक्त ऋण ताकि महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण जिससे वे आत्मनिर्भर बनें, समग्र स्किल डेवलपमेंट ताकि रोजगार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा मिले, इन सभी पर एक साथ काम होना चाहिए. 

एनसीपी में वापसी पर बोले अजित पवार 

पुणे में एनसीपी (अजित पवार गुट) और एनसीपी (एसपी) के संभावित विलय की अटकलों पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं हुआ है और उनका पूरा ध्यान आगामी चुनावों पर है; चुनावों के बाद ही आगे देखा जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती शहरी आबादी का हवाला देते हुए कहा कि पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में केंद्र से लेकर राज्य तक सभी एजेंसियों को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा. 

Published at : 12 Jan 2026 11:57 AM (IST)
Ajit Pawar NCP MAHARASHTRA NEWS SUPRIYA SULE
