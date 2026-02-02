अजित पवार की मौत के बाद बारामती में बड़ा फैसला, जहां हुआ अंतिम संस्कार वहां अब होगा यह काम

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार के निधन के बाद उनके स्मारक के निर्माण का ऐलान किया गया है. यह स्मारक बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान परिसर में बनाया जाएगा, जहां 28 जनवरी को हुए विमान हादसे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था. रविवार, एक फरवरी को अजित पवार के करीबी सहयोगी किरण गुजर ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी.

इस फैसले के पीछे स्पष्ट कारण बताए गए हैं. किरण गुजर के अनुसार, 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के पास हुए विमान हादसे में अजित पवार (66) और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी. उसी स्थानिक स्मृति को स्थायी रूप देने के लिए यह स्मारक बनाया जाएगा. पीटीआई के अनुसार, विद्या प्रतिष्ठान वही परिसर है, जहां अजित पवार का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ. इसलिए स्मारक निर्माण का निर्णय भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

विद्या प्रतिष्ठान से है खास नाता!

विद्या प्रतिष्ठान का पवार परिवार से रिश्ता केवल औपचारिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक है. यह संस्थान 16 अक्टूबर 1972 को एनसीपी प्रमुख और अजित पवार के चाचा शरद पवार द्वारा स्थापित किया गया था. उस समय बारामती एक पिछड़ा और सूखाग्रस्त इलाका माना जाता था शरद पवार का सपना था कि गांव के किसानों और मजदूरों के बच्चों को भी वही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले, जो पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में उपलब्ध है. बंजर और पथरीली जमीन पर शुरू हुई यह संस्था आज ‘विद्यानगरी’ के रूप में पहचानी जाती है.

अजित पवार की भूमिका और विरासत

संस्था के विकास में अजित पवार का योगदान निर्णायक माना जाता है. भले ही नींव शरद पवार ने रखी, लेकिन विद्या प्रतिष्ठान को आधुनिक और विस्तृत स्वरूप देने में अजित पवार की भूमिका एक शिल्पकार जैसी रही. संस्थान के दस्तावेजों में उन्हें तत्काल, प्रभावी और बिना शर्त समर्थन देने वाला बताया गया है. उनका परिवार भी इस संस्था से सीधे जुड़ा रहा है. उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार विद्या प्रतिष्ठान की ट्रस्टी हैं और राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद उनका अधिकांश समय इसी कैंपस में बीतता रहा है. यही कारण है कि स्मारक के लिए विद्या प्रतिष्ठान को चुना गया.