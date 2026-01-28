अजित पवार के निधन पर फूट-फूटकर रोए भतीजे युगेंद्र पवार, फोन पर बात करते हुए छलके आंसू

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का बुधवार सुबह विमान हादसे में निधन के बाद पवार परिवार पर दुखों को पहाड़ टूट पड़ा है. इस हादसे की खबर मिलते ही अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार बेहद भावुक नजर आए और फोन पर बात करते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पाए.

अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे हैं. इस दौरान उनकी आंखों से आंसू बार रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बात करते हुए युगेंद्र फूट-फूटकर रोने लगते हैं. युगेंद्र अजित पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे है और एक उद्योगपति है.

अनिल देशमुख भी रोते हुए आए नजर

ऐसी ही तस्वीरें उस महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की भी देखने को मिली. जब ये ख़बर उनको मिली तो पत्रकारों से बात करते हुए वो भी काफी भावुक हो गए. अजित पवार के निधन पर दुख जताते समय उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए. वो इतने भावुक नज़र आ रहे थे कि उनके गले से शब्द तक निकल नहीं पा रहे थे और वो बिना कुछ कहे आंसू पोछते हुए चले गए.

अजित पवार की विमान हादसे मे मौत

बता दें कि डिप्टी सीएम अजित पवार का आज सुबह विमान हादसे में निधन हो गया. वो एक चार्टर प्लेन में मुंबई से बारामती आ रहे थे. लैंडिंग के दौरान उनके विमान में खराबी आ गई, जिसके बाद वो उनका विमान ज़मीन से टकराकर क्रैश हो गया. ये हादसा बेहद चौंकाने वाला है.

अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बारामती सीट को लेकर शरद पवार और अजित पवार आमने-सामने आ गए थे. इस सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में थी जबकि अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा था. युगेंद्र पवार ने इस दौरान सुप्रिया के समर्थन में जमकर प्रचार किया था, जिसके बाद सुप्रिया चुनाव जीत गई थीं.