हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAjit Pawar के प्लेन के पायलट सुमित कपूर और को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक के ये आखिरी शब्द कर देंगे हैरान!

Ajit Pawar के प्लेन के पायलट सुमित कपूर और को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक के ये आखिरी शब्द कर देंगे हैरान!

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को जो प्लेन मुंबई से बारामती लेकर जा रहा था, वो एक प्राइवेट जेट लीरजेट 45 एयरक्राफ्ट था. वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के इस चार्टर्ड प्लेन के दो पायलट थे.

By : अविनाश राय | Updated at : 28 Jan 2026 03:55 PM (IST)
मेडे-मेडे-मेडे. अगर किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये एक शब्द लगातार तीन बार सुनाई दे तो इसका मतलब है कि प्लेन का पायलट प्लेन को संभाल नहीं पा रहा है और अब वो क्रैश होने वाला है. लेकिन बारामती में अजित पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें पायलट ने कोई मेडे कॉल नहीं दी थी. तो सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या है. क्या क्रैश से पहले तक पायलट को लगा था कि वो प्लेन को संभाल लेगा, क्या पायलट को यकीन था कि एक बार फेल होने के बाद वो दूसरी कोशिश में प्लेन को लैंड करवा पाएगा या फिर मेडे कॉल न करने की वजह कुछ और है, जिसे समझना जरूरी है. 

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को जो प्लेन मुंबई से बारामती लेकर जा रहा था, वो एक प्राइवेट जेट लीरजेट 45 एयरक्राफ्ट था. वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के इस चार्टर्ड प्लेन के दो पायलट थे. मेन पायलट सुमित कपूर और को पायलट कैप्टन सांभवी पाठक. इन दोनों के अलावा इस प्लेन में मौजूद थे अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर एचसी विदिप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली. प्लेन क्रैश में इन सभी पांच लोगों की मौत हो गई है.

अजित पवार के प्लेन के पायलट्स के आखिरी शब्द क्या थे?

लेकिन क्रैश से ठीक पहले जो हुआ था, उसपर यकीन करना बेहद मुश्किल है. क्योंकि चाहे जो हो जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हों, चाहे प्लेन के क्रैश होने में चंद सेकेंड ही क्यों न बचे हों, प्लेन का पायलट हर हाल में मेडे कॉल देता ही देता है ताकि वो एटीसी को बता सके कि उसका प्लेन अब क्रैश होने वाला है. लेकिन अजित पवार के प्लेन के पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल नहीं दिया. को पायलट कैप्टन सांभवी पाठक ने भी मेडे कॉल नहीं दिया और उनके आखिरी शब्द थे ओह शिट..ओह शिट.

इसके बाद किसी की कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई और प्लेन आग का गोला बन गया. लेकिन जो जानकारी इस क्रैश से निकलकर सामने आई है, उसमें इतना तो साफ है कि प्लेन क्रैश तब हुआ जब वो दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था. पायलट सुमित कपूर ने बारामती एयरपोर्ट के रनवे नंबर 11 पर पहले भी प्लेन को लैंड करने की कोशिश की थी. लेकिन कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी  और घटकर 800 मीटर पर आ गई थी तो उन्हें रनवे दिखाई नहीं दिया. इस एयर स्ट्रिप पर नाइट लैंडिंग की भी सुविधा नहीं थी कि पायलट कुछ कर सके.

पायलट ने प्लेन को ऊपर उठा लिया और...

तो  पायलट ने प्लेन को ऊपर उठा लिया और दोबारा लैंडिंग की कोशिश की. लेकिन दूसरी बार भी प्लेन रनवे तक नहीं पहुंचा और उससे पहले ही ज़मीन से टकराकर वो पलट गया. तुरंत ही उसमें आग लग गई. चार-पांच बार धमाके हुए और पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया. साथ ही प्लेन में सवार सभी पांच लोग भी जलकर खाक हो गए. हादसा कितना भयावह था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद अजित पवार की शिनाख्त उनकी घड़ी की वजह से हो पाई है.

अभी तक की शुरुआती जानकारी और सीसीटीवी फुटेज से जो सामने दिख रहा है, उसमें एक बात साफ है कि पायलट ने प्लेन को लैंड करवाने की जो दूसरी कोशिश की, उसमें प्लेन को संभालने के लिए पायलट को वक्त ही नहीं मिला और वो मेडे कॉल नहीं कर पाया. जब तक मेडे कॉल करने की बात पायलट को समझ आती, प्लेन टकरा चुका था और को पायलट सांभवी पाठक ने प्लेन के टकराने से चंद सेकेंड पहले ही ओह शिट-ओह शिट बोला था, जिसके बाद उन दोनों को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिल पाया था. हालांकि अभी ये शुरुआती जानकारी ही है. डीजीसीए इस मामले की जांच कर रहा है. जब कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल जाएगा और उसकी जांच होगी तभी पता चल पाएगा कि क्रैश से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ था कि पायलट ने मेडे कॉल नहीं दी.

About the author अविनाश राय

अविनाश राय एबीपी लाइव में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. अविनाश ने पत्रकारिता में आईआईएमसी से डिप्लोमा किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रैजुएट हैं. अविनाश फिलहाल एबीपी लाइव में ओरिजिनल वीडियो प्रोड्यूसर हैं. राजनीति में अविनाश की रुचि है और इन मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफार्म के लिए वीडियो कंटेंट लिखते और प्रोड्यूस करते रहते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 03:09 PM (IST)
Ajit Pawar Ncp Baramati News MAHARASHTRA NEWS
