हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के इस जिले के लिए अजित पवार ने लिया था ये आखिरी फैसला, आवंटित किए थे करोड़ों रुपये

महाराष्ट्र के इस जिले के लिए अजित पवार ने लिया था ये आखिरी फैसला, आवंटित किए थे करोड़ों रुपये

Ajit Pawar Passed Away: पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे के पास सुबह विमान दुर्घटना में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Jan 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बीड जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में महज दो दिन पहले 24 अलग-अलग विकास परियोजनाओं के लिए 22 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. यह दुर्भाग्यवश स्थानीय स्तर पर विकास को लेकर उनकी अंतिम पहल साबित हुई.

बुधवार सुबह विमान हादसे में अजित पवार की मृत्यु की खबर जैसे ही टीवी चैनलों पर आई, बीड जिले में जगह-जगह सन्नाटा पसर गया. दुकानें, शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे.

बीड के प्रभारी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद से पवार ने यह सुनिश्चित किया कि जिले के लिए विकास निधि कभी कम न पड़े.

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने महज दो दिन पहले बीड में 24 अलग-अलग विकास कार्यों के लिए 22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे. दुर्भाग्यवश, इस अनुदान को जिले की जनता के लिए उनका अंतिम उपहार माना जा रहा है.

अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा या साजिश? भतीजे के निधन के बाद शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया

बीड के लिए हवाई अड्डा सुनिश्चित किया

विज्ञप्ति में कहा गया कि लंबे समय से लंबित अहिल्यानगर-परली रेल लाइन को लेकर उनका योगदान और बीड के लिए हवाई अड्डा सुनिश्चित करने के उनके निरंतर प्रयास जिले की विकास यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धियां माने जाते हैं.

अजित पवार ने बीड के लिए कई विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा था. जिला नियोजन समिति के माध्यम से उन्होंने 575 करोड़ रुपये का आवंटन किया.

स्थानीय नेताओं ने कहा कि जिस गति और अनुशासन के साथ वह काम करते थे, उसे अक्सर 'दादा पैटर्न' कहा जाता था.

उन्होंने कहा कि उनके निधन से बीड ने न केवल एक नेता, बल्कि अपने विकास के सच्चे शिल्पकार को खो दिया है. जिले के व्यापारियों, किसानों और आम व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

इसी साल संभाला था कार्यकाल

विभिन्न आरोपों के चलते धनंजय मुंडे के पद छोड़ने के बाद अजित पवार ने 19 जनवरी 2025 को बीड के संरक्षक मंत्री का कार्यभार संभाला था.

उपमुख्यमंत्री को बहुप्रतीक्षित अहिल्यानगर-बीड रेल लाइन शुरू कराने का श्रेय दिया जाता है. उन्होंने बीड तहसील के कामखेड़ा क्षेत्र में हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण के आदेश भी दिए थे.

बीड के तत्कालीन सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की तीन जून 2014 को दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उस समय उन्हें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था.

Published at : 28 Jan 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS Beed News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Arijit Singh का shocking फैसला: Playback Singing छोड़ना क्यों जरूरी हुआ?
नए रियलिटी शो The 50 में कौन है Lion?
Arijit Singh retirement reason: Why Arijit Singh has decided to step away from playback singing
Ajit Pawar Death: अजित पवार का निधन..समर्थकों में शोक की लहर! | Baramati Plane Crash | Sharad Pawar
Silver Shortage का सच | MMTC-PAMP की Entry से Market में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
विश्व
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
यूटिलिटी
नौकरी छोड़कर बिजनेस का प्लान है? सरकार दे रही है 10 लाख रुपये तक ब्याज फ्री लोन
नौकरी छोड़कर बिजनेस का प्लान है? सरकार दे रही है 10 लाख रुपये तक ब्याज फ्री लोन
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget