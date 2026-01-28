अजित पवार का निधन: 8.10 बजे उड़ा प्लेन, 8.45 पर टूटा संपर्क, 8.50 बजे क्रैश, बड़ी बातें

महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में अजित पवार की मौत के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है. बारामती में प्लेन क्रैश होने से हुए हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. गुरुवार (29 जनवरी) सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभाग (प्रोटोकॉल) की ओर से यह जानकारी दी गई है.

तीन दिन के शोक की अवधि के दौरान, महाराष्ट्र के उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है. इस दौरान कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा. महाराष्ट्र के सभी सरकारी कार्यालय बुधवार (28 जनवरी, 2026) को बंद रहेंगे.

लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ विमान

बारामती में लैंडिंग से पहले अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया. गिरते ही प्लेन में लगी आग लग गई. गिरते ही प्लेन के परखच्चे उड़ गए. अजित पवार आज (28 जनवरी) बारामती में तीन जनसभाओं में शामिल होने वाले थे. क्रैश के बाद प्लेन मलबे में तब्दील हो गया. मौके पर सुरक्षा एजेंसिया ,पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद प्लेन में लगी आग को बुझाया गया.

बारामती प्लेन क्रैश को लेकर 10 बड़ी बातें