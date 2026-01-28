अजित पवार का निधन: 8.10 बजे उड़ा प्लेन, 8.45 पर टूटा संपर्क, 8.50 बजे क्रैश, बड़ी बातें
Baramati Plane Crash: बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद 3 दिन का शोक घोषित किया गया. महाराष्ट्र के उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है.
महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में अजित पवार की मौत के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है. बारामती में प्लेन क्रैश होने से हुए हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. गुरुवार (29 जनवरी) सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभाग (प्रोटोकॉल) की ओर से यह जानकारी दी गई है.
तीन दिन के शोक की अवधि के दौरान, महाराष्ट्र के उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है. इस दौरान कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा. महाराष्ट्र के सभी सरकारी कार्यालय बुधवार (28 जनवरी, 2026) को बंद रहेंगे.
लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ विमान
बारामती में लैंडिंग से पहले अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया. गिरते ही प्लेन में लगी आग लग गई. गिरते ही प्लेन के परखच्चे उड़ गए. अजित पवार आज (28 जनवरी) बारामती में तीन जनसभाओं में शामिल होने वाले थे. क्रैश के बाद प्लेन मलबे में तब्दील हो गया. मौके पर सुरक्षा एजेंसिया ,पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद प्लेन में लगी आग को बुझाया गया.
बारामती प्लेन क्रैश को लेकर 10 बड़ी बातें
- दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स द्वारा संचालित लीयरजेट 46 विमान ने मुंबई से 8 आठ बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी और सुबह लगभग आठ बजकर 45 मिनट पर इसका रडार से संपर्क टूट गया.
- डीजीसीए के अधिकारी ने बताया कि विमान में पांच लोग सवार थे.
- पुलिस अधिकारी ने बताया कि विमान 8 आठ बजकर 50 मिनट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ.
- अजित पवार के शव की पहचान उनकी घड़ी से हुई. निशानी के तौर पर उनकी घड़ी से पहचाना गया.
- बारामती प्लेन हादसे में पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट कैप्टन शांभवी की मौत. प्लेन के क्रैश होने की वजह जांच के बाद पता लग पाएगा.
- बारामती में हादसे के वक्त अजित पवार के साथ उनकी सिक्योरिटी में लगे विदिप जाधव मौजूद थे. इस हादसे में विदीप जाधव की भी मौत हो गई.
- पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर अजित पवार के निधन पर गहरा शोक जताया. उन्होंने लिखा, ''अजित पवार जमीनी नेता थे. जनता के बीच कर्मण व्यक्ति के रूप में उनका सम्मान था. उनका जाना अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है.''
- अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी और परिवार के लिए यह मुश्किल समय है. हम दोनों ने साथ में संघर्ष के दिन देखे हैं.
- अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आज सभी राजकीय कार्यक्रम रद्द किए. महाराष्ट्र में तीन का राजकीय शोक घोषित किया गया.
- बारामती विमान हादसे की जांच तेज हो गई है. प्लेन क्रैश साइट पर जाकर AAIB की टीम जांच करेंगी. दिल्ली से बारामती के लिए ये टीम रवाना हो गई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL