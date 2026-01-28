महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर है. इस बीच प्लेन क्रैश की वजह का पता लगाने के लिए हर पहलू की जांच की जाएगी. पांच साल पहले के सारे तकनीकी रिकॉर्ड निकाले जाएंगे. फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएस रंधावा ने कहा कि कंपनी की जांच की जाएगी तो पहले तो देखा जाएगा कि विमान में क्या खराबी थी. पायलटों के लिए, यह देखा जाएगा कि उन्होंने प्रोपर रेस्ट लिया था या नहीं. क्योंकि अगर पायलट को आराम से संबंधित कोई समस्या है, तो कंपनी और पायलट दोनों को देखना पड़ता है.

उन्होंने कहा, "पायलट को देखना पड़ता है कि मैं पूरी तरह से आराम कर पाया हूं या नहीं. मुझे थकान तो नहीं है. सीएस रंधावा ने कहा, ''पायलट का मानसिक संतुलन रहना बहुत जरूरी है और इसलिए फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट एसोसिएशन की ओर से हमलोग मंत्रालय को, डीजीसीए को बहुत बार आग्रह कर चुके हैं, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है वो सीआर के तहत ही चलनी चाहिए क्योंकि यह पैसेंजर सेफ्टी का सवाल है.''

Mumbai, Maharashtra: On the death of Deputy CM Ajit Pawar in a plane crash, Federation of Indian Pilots Association, President, CS Randhawa says, ''First of all, the company will be investigated to find out what was wrong with the aircraft. For the pilots, it will be checked… pic.twitter.com/rvmhzGgW0e — IANS (@ians_india) January 28, 2026

'पांच साल पहले के सारे तकनीकी रिकॉर्ड निकाले जाएंगे'

एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएस रंधावा ने आगे कहा, ''वो सारी बातें जब जांच के दौरान आएगी कि क्रू का पूरा रेस्ट पीरियड था, पिछले 24 घंटे में कितने फ्लाइंग की. विमान में क्या तकनीकी खराबी थी, आज से पांच साल पहले के सारे तकनीकी रिकॉर्ड निकाले जाएंगे कि इस फ्लाइट की हिस्ट्री क्या थी?''

'विमान उड़ान भरने योग्य नहीं तो इंजीनियर नहीं करेंगे साइन'

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रंधावा ने ये भी कहा, ''मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई एयरलाइन है, कोई एनएसओपी है, तो अगर विमान उड़ान भरने योग्य नहीं है, तो कोई भी इंजीनियर उस पर साइन नहीं करेगा क्योंकि उसके साइन करने के बाद पायलट को भी साइन करने होते हैं, उसे स्वीकार करना होता है. इसलिए कोई भी पायलट इसे स्वीकार नहीं करेगा. एक तकनीकी खराबी से विमान रिलीज नहीं होता है. अगर कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी होती है तो एमईए अगर इजाजात देता है तो विमान उड़ान भर सकता है.''

Mumbai, Maharashtra: On the death of Deputy CM Ajit Pawar in a plane crash, Federation of Indian Pilots Association, President, CS Randhawa says, ''I would like to say one thing on this, that if there is any airline, any NSOP, if the aircraft is not airworthy, then no engineer… pic.twitter.com/nLDN22sqSd — IANS (@ians_india) January 28, 2026

अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत

बता दें कि बारामती में विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई. लैंडिंग से पहले ही अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया और आग लग गई. गिरते के बाद प्लेन के परखच्चे उड़ गए. अजित पवार आज (28 जनवरी) बारामती में तीन जनसभाओं में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग से पहले ही विमान दुर्घटना का शिकार हो गया.