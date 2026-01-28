अजित पवार की कल कैबिनेट बैठक की आखिरी तस्वीर वायरल, CM देवेंद्र फडणवीस बोले- 'मैं सन्न हूं'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन की खबर ने सभी को चौंका दिया है. जब लोग बुधवार (28 जनवरी) की सुबह उठे तो उन्हें विमान दुर्घटना में डिप्टी सीएम की मौत की ये बेहद दुखद मिली. वहीं उनकी मौत के बाद अब मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक की तस्वीर सामने आई है.

इस तस्वीर ने सभी को भावुक कर दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के निधन को महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान बताया है. उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है.

मेरे पास शब्द नहीं- सीएम फडणवीस

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "दादा अब नहीं रहे!मेरे प्यारे दोस्त और साथी, एक जन नेता जिनका लोगों से गहरा जुड़ाव था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीतदादा पवार की एक प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई. यह बहुत ही चौंकाने वाली, दिल दहला देने वाली खबर है. मैं सन्न हूं. इन दुखद भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं."

विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

बता दें कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार को जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनावों के बीच जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे. उनका विमान बारामती के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दुर्घटना सुबह करीब 9 बजे हुई.

विमान में सवार सभी की मौत

बताया जा रहा है कि विमान बारामती के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश हो गया. क्रैश के बाद विमान में आग लग गई. अजित पवार और दो क्रू मेंबर समेत कुल छह लोग प्लेन में सवार थे. जानकारी के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है.

घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में आग और धुआं, विमान का मलबा और घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाती एम्बुलेंस दिखाई दी. दुर्घटनास्थल पर लोग हर संभव तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे थे.