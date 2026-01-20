'मुंब्रा का रंग हरा करना है', BMC में जीत के बाद AIMIM की सबसे युवा पार्षद का बड़ा बयान

बृह्नमुंबई महानगरपालिका समेत महाराष्ट्र की सभी 29 नगर निगमों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया. ओवैसी की पार्टी के पूरे प्रदेश में कुल 126 पार्षद बने हैं. चुनाव नतीजों के बाद से AIMIM के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. इस बीच पार्टी की सबसे युवा पार्षद सहर यूनुस शेख ने बड़ा बयान दिया है.

मुंब्रा से AIMIM के टिकट पर जीत हासिल कर सबसे युवा पार्षद बनने वालीं सहर यूनुस शेख ने कहा है, "मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग देना है. अगले चुनाव में सभी विजेता AIMIM के ही होंगे."

'इस चुनाव में मजलिस की ताकत समझ चुके हैं लोग'- सहर शेख

सहर शेख ने कहा, "आने वाले 5 साल बाद इलेक्शन में उनको इससे भी बड़ा मुंहतोड़ जवाब देना है. पूरे मुंब्रा को ऐसे ग्रीन कलर में रंगना है कि बुरी तरह से इनको पछाड़ के भेजना है. हर एक कैंडिडेट 5 साल बाद AIMIM का आएगा, क्योंकि इस इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमें अल्लाह ने दी है.”

12 महानगगरपालिकाओं में बने AIMIM के पार्षद

जानकारी के लिए बता दें कि इस बार महाराष्ट्र महानगरपालिकाओं के नतीजों ने ओवैसी की AIMIM को ऐसी ताकत दी है, जो पहले पार्टी के पास नहीं थी. सीमित संसाधनों और तीखी आलोचनाओं के बावजूद पार्टी के 126 पार्षद चुनकर महाराष्ट्र भर में पहुंचे हैं. सबसे अहम बात यह है कि पार्टी ने 29 में से 12 महानगरपालिकाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.

AIMIM को छत्रपति संभाजीनगर में सबसे बड़ी जीत मिली है. यहां पार्टी ने 33 सीटें हासिल की हैं जबकि बीएमसी में एमआईएम के 8 पार्षद बने हैं. मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14 और अमरावती में ओवैसी के 12 पार्षद चुनकर आए हैं. इसके अलावा धुले में 10, सोलापुर में 8 और नागपुर में 6 सीटें AIMIM के नाम हुई हैं. ठाणे में 5, अकोला में 3, अहिल्यानगर में 2 और जालना में भी AIMIM को जनता ने दो सीटें दिलाई हैं.