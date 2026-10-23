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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रआजम खान से केवल इसलिए मिलना चाहते थे अखिलेश? AIMIM के वारिस पठान ने किया ये दावा

आजम खान से केवल इसलिए मिलना चाहते थे अखिलेश? AIMIM के वारिस पठान ने किया ये दावा

यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर AIMIM नेता वारिस पठान ने सपा पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया. पठान ने अखिलेश के आजम खान से देर से मिलने पर सवाल किया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 23 Oct 2026 07:25 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात ने सियासी चर्चा तेज कर दी है. इस बीच महाराष्ट्र के AIMIM नेता वारिस पठान ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सपा चीफ पर निशाना साधा. वारिस पठान ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया. 

अखिलेश यादव के आजम खान से मिलने पर सवाल उठाते हुए वारिस पठान ने कहा कि AIMIM पहले से आजम खान के समर्थन में बात कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव को उनकी याद अब आई है. उन्होंने सवाल किया कि सपा प्रमुख अब तक कहां थे और जेल में बंद आजम खान से मिलने में इतनी देर क्यों हुई? अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर आजम खान से मिलने पहुंचे हैं. मुस्लिम समाज समझदार है और उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए.

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'सपा नहीं उठाती मुसलमानों की आवाज'- वारिस पठान

वारिस पठान ने कहा कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के सशक्तीकरण और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए काम कर रही है. समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद होने के बावजूद राज्य में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त आवाज नहीं उठाई जाती. उनकी पार्टी ऐसे प्रतिनिधियों को विधानसभा में भेजना चाहती है, जो न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ें.

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर वारिस पठान ने कहा कि AIMIM की सभाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जनता का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी को चुनाव में अच्छी सफलता मिलेगी. 

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले पर वारिस पठान ने जताई नाराजगी 

दूसरी ओर, बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले मामले में भी वारिस पठान का बड़ा बयान आया है. AIMIM नेता ने टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले पर वारिस पठान ने मुंबई पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने मुंबई पुलिस क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पुलिस दृढ़ता से कार्रवाई करे तो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है. पठान ने 1980 और 1990 के दशक का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी इस तरह की घटनाएं होती थीं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करके अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे. उन्होंने चिंता जताई कि मुंबई में दिनदहाड़े फायरिंग की घटनाएं फिर से दहशत का माहौल बना रही हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 23 Oct 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Waris Pathan Akhilesh Yadav AIMIM UP News AZam Khan UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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