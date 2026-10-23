आजम खान से केवल इसलिए मिलना चाहते थे अखिलेश? AIMIM के वारिस पठान ने किया ये दावा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात ने सियासी चर्चा तेज कर दी है. इस बीच महाराष्ट्र के AIMIM नेता वारिस पठान ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सपा चीफ पर निशाना साधा. वारिस पठान ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया.

अखिलेश यादव के आजम खान से मिलने पर सवाल उठाते हुए वारिस पठान ने कहा कि AIMIM पहले से आजम खान के समर्थन में बात कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव को उनकी याद अब आई है. उन्होंने सवाल किया कि सपा प्रमुख अब तक कहां थे और जेल में बंद आजम खान से मिलने में इतनी देर क्यों हुई? अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर आजम खान से मिलने पहुंचे हैं. मुस्लिम समाज समझदार है और उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए.

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'सपा नहीं उठाती मुसलमानों की आवाज'- वारिस पठान

वारिस पठान ने कहा कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के सशक्तीकरण और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए काम कर रही है. समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद होने के बावजूद राज्य में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त आवाज नहीं उठाई जाती. उनकी पार्टी ऐसे प्रतिनिधियों को विधानसभा में भेजना चाहती है, जो न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ें.

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर वारिस पठान ने कहा कि AIMIM की सभाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जनता का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी को चुनाव में अच्छी सफलता मिलेगी.

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले पर वारिस पठान ने जताई नाराजगी

दूसरी ओर, बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले मामले में भी वारिस पठान का बड़ा बयान आया है. AIMIM नेता ने टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले पर वारिस पठान ने मुंबई पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने मुंबई पुलिस क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पुलिस दृढ़ता से कार्रवाई करे तो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है. पठान ने 1980 और 1990 के दशक का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी इस तरह की घटनाएं होती थीं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करके अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे. उन्होंने चिंता जताई कि मुंबई में दिनदहाड़े फायरिंग की घटनाएं फिर से दहशत का माहौल बना रही हैं.

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