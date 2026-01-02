इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का इंतजार भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जितने क्रिकेट प्रेमी हैं उन सभी को रहता है. भारत में तो इसकी अलग ही लोकप्रियता है. लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद IPL की एक टीम कोलकाता नाइटराइडर्स चर्चा में है.

कोलकाता नाइटराइडर्स के मालिक बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान हैं और हाल ही में उनकी टीम के द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को KKR में शामिल किया गया है. KKR ने उन्हें 9 करोड़ 20 लाख की बड़ी रकम पर खरीदा है लेकिन अब सोशल मीडिया पर KKR के साथ-साथ शाहरुख खान की भी आलोचना हो रही है.

भारत ने भी पाकिस्तान के साथ खेला मैच-AIMIM

इस आलोचना पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैं न किसी के समर्थन में हूं और न ही खिलाफ हूं पर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले भारत पाकिस्तान का मैच करवाया था, हमने तो इसका विरोध किया था कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है, जिसका नुकसान भारत भुगत चुका है. हमने पुलवामा देखा, 26/11 देखा.

उन्होंने पहलगाम का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने आकर हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया. मजहब के नाम पर बेगुनाह पर्यटकों की हत्या कर दी. बावजूद इसके भारत ने उनके साथ क्रिकेट मैच खेलना सही समझा, वो भी कुछ रुपयों के लिए. नहीं होना चाहिए था, वारिस पठान थूकता है ऐसे रुपयों पर जहां पर मेरे देश के मान मर्यादा का सवाल आ जाए, मेरी बहनों के सुहाग उजड़ गए, फिर भी आपने मैच खिलाया तो ये सब देश देख रहा है.

हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करता हूं- वारिस पठान

बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बर्बरता से भारत में पहले ही आक्रोश फैला हुआ है. वहीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की टीम KKR के द्वारा एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को खिलाने से ये KKR कटघरे में आ गई है. वहीं वारिस पठान ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर कहा, "मैं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करता हूं. हिंसा नहीं होनी चाहिए. किसी भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन्हें बांग्लादेश की सरकार को कड़ी सजा देनी चाहिए. हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए, मैं इसके विरोध में हमेशा हूं."

#WATCH | Mumbai: On KKR selecting a Bangladeshi player in the IPL auction, AIMIM's national spokesperson Waris Pathan says, "I condemn the atrocities being committed against the Hindu minorities in Bangladesh... Violence should not be done... Even in India, atrocities are… pic.twitter.com/qFhHzhbto9 — ANI (@ANI) January 2, 2026

उन्होंने कहा कि भारत में भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं. कभी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी गाय के झूठे इल्जाम लगाकर मार दिया जाता है तब कोई निंदा नहीं करता है. इसकी निंदा होनी चाहिए क्योंकि किसी को हक नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का.

उन्होंने आगे कहा, "क्रिकेट के मामले में यह कैसे मायने रखता है कि कौन किसका समर्थन करता है. कुछ समय पहले भारत सरकार ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच की अनुमति दी थी. हमने इसका विरोध किया था, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक रहा है और भारत को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है. पहलगाम में धर्म के नाम पर आकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई. इसके बावजूद भारत ने पैसों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला. मैं ऐसे पैसों को खारिज करती हूं, जो मेरे देश के स्वाभिमान और गरिमा पर सवाल खड़े करते हैं."