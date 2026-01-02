हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'भारत ने भी पाकिस्तान के साथ चंद रुपयों के लिए...', बांग्लादेशी प्लेयर के KKR में शामिल होने पर बोली AIMIM

AIMIM on KKR: IPL में KKR के द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने पर विवाद खड़ा हो गया. AIMIM ने कहा पहलगाम हमले के बाद भारत ने भी पाकिस्तान के साथ मैच खेला था.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 02 Jan 2026 10:54 AM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का इंतजार भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जितने क्रिकेट प्रेमी हैं उन सभी को रहता है. भारत में तो इसकी अलग ही लोकप्रियता है. लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद IPL की एक टीम कोलकाता नाइटराइडर्स चर्चा में है.

कोलकाता नाइटराइडर्स के मालिक बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान हैं और हाल ही में उनकी टीम के द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को KKR में शामिल किया गया है. KKR ने उन्हें 9 करोड़ 20 लाख की बड़ी रकम पर खरीदा है लेकिन अब सोशल मीडिया पर KKR के साथ-साथ शाहरुख खान की भी आलोचना हो रही है.

भारत ने भी पाकिस्तान के साथ खेला मैच-AIMIM

इस आलोचना पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैं न किसी के समर्थन में हूं और न ही खिलाफ हूं पर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले भारत पाकिस्तान का मैच करवाया था, हमने तो इसका विरोध किया था कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है, जिसका नुकसान भारत भुगत चुका है. हमने पुलवामा देखा, 26/11 देखा.

उन्होंने पहलगाम का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने आकर हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया. मजहब के नाम पर बेगुनाह पर्यटकों की हत्या कर दी. बावजूद इसके भारत ने उनके साथ क्रिकेट मैच खेलना सही समझा, वो भी कुछ रुपयों के लिए. नहीं होना चाहिए था, वारिस पठान थूकता है ऐसे रुपयों पर जहां पर मेरे देश के मान मर्यादा का सवाल आ जाए, मेरी बहनों के सुहाग उजड़ गए, फिर भी आपने मैच खिलाया तो ये सब देश देख रहा है.

हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करता हूं- वारिस पठान

बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बर्बरता से भारत में पहले ही आक्रोश फैला हुआ है. वहीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की टीम KKR के द्वारा एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को खिलाने से ये KKR कटघरे में आ गई है. वहीं वारिस पठान ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर कहा, "मैं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करता हूं. हिंसा नहीं होनी चाहिए. किसी भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन्हें बांग्लादेश की सरकार को कड़ी सजा देनी चाहिए. हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए, मैं इसके विरोध में हमेशा हूं."

उन्होंने कहा कि भारत में भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं. कभी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी गाय के झूठे इल्जाम लगाकर मार दिया जाता है तब कोई निंदा नहीं करता है. इसकी निंदा होनी चाहिए क्योंकि किसी को हक नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का.

उन्होंने आगे कहा, "क्रिकेट के मामले में यह कैसे मायने रखता है कि कौन किसका समर्थन करता है. कुछ समय पहले भारत सरकार ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच की अनुमति दी थी. हमने इसका विरोध किया था, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक रहा है और भारत को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है. पहलगाम में धर्म के नाम पर आकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई. इसके बावजूद भारत ने पैसों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला. मैं ऐसे पैसों को खारिज करती हूं, जो मेरे देश के स्वाभिमान और गरिमा पर सवाल खड़े करते हैं."

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 02 Jan 2026 10:54 AM (IST)
Waris Pathan KKR AIMIM MAHARASHTRA NEWS IPL 2026
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

