हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'आने वाले वक्त में पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में...', सहर शेख के समर्थन में इम्तियाज जलील का बड़ा बयान

'आने वाले वक्त में पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में...', सहर शेख के समर्थन में इम्तियाज जलील का बड़ा बयान

Maharashtra News: महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने पार्षद सहर शेख के मुंब्रा को हरा करने वाले बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Jan 2026 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद एआईमआईएम की पार्षद सहर शेख के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. अब इस बीच उनकी पार्टी सहर शेख के सपोर्ट में उतर गई है. पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने पार्षद सहर शेख के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि सहर शेख का बयान पार्टी का बयान है और हम आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे.

एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने कहा, ''जिसको भौंकना है वो भौंकते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपने इस देश को रंगों के अनुसार बांट दिया है. जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो फालतू में ऐसी बातों में लगे रहते हैं. भाजपा के एक ये मंत्री रोज जहर उगलते रहते हैं. एक महिला नेता रोज उटपटांग बातें कहते रहती हैं. किस कानून के तहत नोटिस दिया है. किस सेक्शन के तहत नोटिस दिया है. इस एक बच्ची को किस बुनियाद पर आपने नोटिस इश्यू किया है?''

पार्टी पूरी तरह सहर के साथ खड़ी- इम्तियाज जलील

इम्तियाज जलील ने आगे कहा, ''हम इस बच्ची सहर शेख के स्टेटमेंट से कभी किनारा नहीं कर रहे हैं. आने वाले वक्त में हम महाराष्ट्र के अंदर हरे रंग के झंडे फहरायेंगे. सहर ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वह पार्टी का स्टेटमेंट है. पार्टी पूरी तरह सहर के साथ खड़ी है. वो कौन होता है हमें बताने वाला. जो जिस लहजे में बात करेगा हम उससे उसी लहजे में बात करेंगे. मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूं. हरा भरा करने की बात कर रहा हूं. मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहा हूं.''

क्या कानून हमारे लिए अलग है- इम्तियाज जलील

सहर शेख के ऊपर प्रेशर बनाया गया इसलिए हमने अपने आपको लोगों के लिए नरम किया. यहां काम सबके लिए होगा, हमारी जीत से इनको परेशानी हुई. पढ़ी लिखी लड़की उसके परिवार को सताया गया टिकट देने के नाम पर उसको आप नोटिस दे रहे हैं. बीजेपी की महिला नेता( नवनीत राणा) को क्या कभी आपने उनको नोटिस दिया है? कानून हमारे लिए अलग है क्या?''

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 24 Jan 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Imtiaz Jaleel AIMIM MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR ड्राफ्ट सूची पर विवाद, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
UP SIR ड्राफ्ट सूची पर विवाद, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
Advertisement

वीडियोज

US ने India को दिया Soft Signal, हट सकता है 25% Russian Oil Tariff | Paisa Live
America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR ड्राफ्ट सूची पर विवाद, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
UP SIR ड्राफ्ट सूची पर विवाद, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
विश्व
US Crime: अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
US में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
शिक्षा
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget