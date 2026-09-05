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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'छपरी, गुंडा...', स्वतंत्र भारद्वाज पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान

'छपरी, गुंडा...', स्वतंत्र भारद्वाज पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने दिल्ली पुलिस से धमकियों और मारपीट के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 05 Sep 2026 09:47 AM (IST)
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एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने स्वतंत्र भारद्वाज के बयान और CJP की FIR की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज ने कई बार खुद कहा कि उन्होंने पत्थर फेंका था, फिर भी FIR नहीं हुई. पठान ने जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की.

वारिस पठान ने कहा, "स्वतंत्र भारद्वाज ने कई बार बयान किया कि उन्होंने वो पत्थर फेंका था. उसके बाद भी उन पर FIR नहीं हुई थी और CJP की मांग है कि उन पर जल्द से जल्द FIR होनी चाहिए. उन पर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "एक छपरी गुंडा एक पॉडकास्ट में जाता है और खुलेआम बोल रहा है कि मैं उन स्टूडेंट्स, जो संवैधानिक तरीके से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां गया. वहां पर जो लड़की थी, उसके पिता को मैंने मारा, सिर फाड़ दिया. मेरे पास पुलिस के जूते भी हैं. ये खुलेआम बोल रहा है."

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लड़की को धमकी आ रही, पुलिस क्या कर रही थी?- पठान 

पठान ने कहा, "वह लड़की को धमकी आ रही है. वह एक लड़की, Gen Z स्टूडेंट, जो प्रदर्शन में जाती थी, उसके पिता को, जो SC-ST समुदाय से हैं, उनके बारे में इतने अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है और दबंगई से पोस्ट कर रहा है. मैं पूछना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस और अन्य पुलिस क्या कर रही है? क्यों इस छपरी को उठाकर नहीं लाते? क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करते?"

उन्होंने वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, "उसका एक वीडियो अभी मैं देख रहा था, जिसमें वह खुले तौर पर बोल रहा है कि सीजन टू होगा तो सीजन टू में भी तुझे मारा जाएगा. उसके ऊपर डंडा भी, कट्टा भी चला सकता हूं. अरे भाई, ये इतनी खुलेआम दादागीरी कर रहा है. गुंडा खुलेआम घूम रहा है, धमकी दे रहा है. इसको उठाकर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं लाती?"

दो मुस्लिम महिला पत्रकारों का भी मुद्दा उठाया

वारिस पठान ने दो मुस्लिम महिला पत्रकारों के साथ दिल्ली पुलिस की कथित मारपीट का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, "डंडे क्यों नहीं मारते? अब हम तमाम देशवासियों ने देखा कि कल एक चैनल की दो मुस्लिम पत्रकारों ने सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाया, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़कर इतना मारा. खास तौर पर जब उन्होंने उनका नाम बताया कि मुसलमान हैं."

उन्होंने कहा, "मुसलमान समझकर उनको मार सकते थे, तो छपरी गुंडों को पकड़कर क्यों नहीं ला सकते? हमने तो खंडन किया कि जिस किसी पुलिसकर्मी ने उन दो मुस्लिम महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता दिखाई, खास तौर पर मुसलमान का नाम सुनते ही मारा, क्या देश के अंदर अब मुसलमान होना जुर्म हो गया है? गुनाह हो गया है?"

पठान ने आगे कहा, "क्या मुसलमान पत्रकारिता नहीं कर सकते? उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए. दिल्ली पुलिस के खिलाफ, जिन लोगों ने इतनी बर्बरता से दो मासूम बच्चियों को मारा, उन पत्रकारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. और इस छपरी को उठाकर जेल में डालो. उससे कड़क पूछताछ होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए. तब एक मैसेज जाएगा."

सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "क्या आप देख नहीं रहे हैं, वो लगातार पोस्टिंग कर रहा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मुझे तो कोई पकड़ नहीं सकता. अरे, खुली दादागीरी कर रहा है. धमकी दे रहा है. ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए. उठाकर लाओ, कार्रवाई करो, तब मानेंगे कि इंसाफ हुआ है."

वारिस पठान ने कहा, "उस बच्ची के पिता का सिर फाड़ा है, इंसाफ मिलना चाहिए. FIR होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और SC-ST का कानून भी उसके ऊपर लगना चाहिए. और वो जो दो मुस्लिम महिला पत्रकारों को दिल्ली पुलिस ने मारा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. कानूनी तौर पर उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए. तब देश के अंदर शांति होगी."

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उन्होंने कहा, "देश में हो क्या रहा है? पत्रकारों को मार रहे हैं, प्रदर्शन करने वाली मासूम बच्चियां, Gen Z की छात्राएं, उनके पिताओं को मारा जा रहा है. लड़की को धमकी दी जा रही है और गुंडागर्दी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं."

उन्होंने कहा, "अगर सरकार चाहती है कि गुंडागर्दी बंद हो, तो सरकार को इस छपरी छाप को उठाकर लाना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उसे जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 05 Sep 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Waris Pathan MAHARASHTRA NEWS Swatantra Bhardwaj
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