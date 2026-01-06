'आप ही शुरुआत करो', नवनीत राणा के 19 बच्चों वाले बयान पर बोले AIMIM नेता इम्तियाज जलील

बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में धार्मिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है. बीजेपी नेता नवनीत राणा के विवादित बयान पर AIMIM नेता सैयद इम्तियाज जलील ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने नवनीत राणा के बयानों को आधारहीन, गैर-जिम्मेदाराना और ध्यान भटकाने वाला बताया. यह बयान हाल ही में सामने आया और इसके बाद राज्य की सियासत में हलचल बढ़ गई.

AIMIM नेता सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि एक महिला है- नवनीत राणा लोकसभा में उनके साथ रह चुकी हैं और उन्हें देखते ही समझ आ गया था कि इस तरह के बयान बिना किसी सोच के दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह महिला अजीब तरह की बातें करती हैं. जलील ने नवनीत राणा के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान हर महीने उन्नीस बच्चे पैदा करते हैं और हिंदुओं को भी ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए. जलील ने कहा कि इस तरह की बातों का कोई तर्क नहीं है.

शुरुआत आप करो न- सैयद इम्तियाज जलील

जलील ने तंज कसते हुए कहा कि नवनीत राणा के खुद के दो बच्चे हैं, तो फिर शुरुआत उन्हें खुद से करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में किसी महिला नेता के उन्नीस बच्चे हों तो पार्टी को गर्व से उन्हें सामने लाना चाहिए. उन्होंने जनता को संबोधित करने के दौरान पूछे गए नवनीत राणा के सवाल पर भी हैरानी जताई, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि किसके उन्नीस बच्चे हैं. आईएएनएस के अनुसार, जलील ने कहा कि दूसरों को नसीहत देना आसान है लेकिन खुद उस पर अमल करना नहीं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर ऐसा किया जाए तो मोदी जी भी खुश हो जाएंगे कि कोई तो नेतृत्व कर रहा है.

Malegaon, Maharashtra: Reacting to BJP leader Navneet Rana’s remarks, AIMIM leader Syed Imtiaz Jaleel says, "There is a woman—quite a strange one—who comes up with all kinds of things from nowhere. A few days ago, this woman made a statement saying that Muslims are giving birth… pic.twitter.com/HFKKKFEtj5 — IANS (@ians_india) January 6, 2026

असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप- सैयद इम्तियाज जलील

सैयद इम्तियाज जलील ने मीडिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस तरह के बयानों के बाद कोई यह नहीं पूछता कि लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं. उन्होंने कहा कि यह नहीं पूछा जाता कि बच्चों के स्कूल ठीक हैं या अस्पतालों में दवाइयां और डॉक्टर उपलब्ध हैं या नहीं. सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं जैसे असली मुद्दों पर चर्चा नहीं होती.

उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ एक बयान के आधार पर मीडिया कई दिनों तक प्राइम टाइम में बहस करता रहता है. इम्तियाज जलील ने कहा कि अब तीन दिन तक यह चर्चा चलेगी कि बच्चों की संख्या उन्नीस होनी चाहिए या चार या दो, जबकि जनता के असली सवाल पीछे छूट जाते हैं.