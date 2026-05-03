Maharashtra News: रिश्तों का खौफनाक अंत! 30 साल के बेटे ने 65 साल के पिता को उतारा मौत के घाट

Shrirampur Murder Case: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर इलाके से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और एक बेटे ने अपने ही जन्मदाता पिता की हत्या कर दी. यह चौंकाने वाली घटना दत्तनगर इलाके में 1 मई की रात करीब 8:30 बजे हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

मृतक की पहचान मुसा हसन बागवान के रूप में हुई है, जिनकी उम्र करीब 65 साल है. बताया जा रहा है कि मुसा हसन बागवान को उनके ही बेटे ने चाकू से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. ज्यादा चोट आने के वजह से उनकी मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम का माहौल छा गया है.

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क्या है हत्या की वजह?

जानकारी के मुताबिक, पिता और पुत्र के बीच काफी लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. इसी विवाद के कारण आरोपी बेटे ने गुस्से में आकर अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया. आरोपी की पहचान आशपाक बागवान के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 30 साल है.

चाकू से हमले के बाद पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद लोग दंग रह गए, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एक बेटा इतना नीचे गिर जाएगा कि वह अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देगा.

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. हालांकि, पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. इस घटना में श्रीरामपुर शहर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने का काम चल रहा है. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर इस घटना की तहकीकात कर रही है कि हत्या की असल वजह क्या थी.

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