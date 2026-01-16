अहिल्या नगर महानगर पालिका (AMC) चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी. अहिल्या नगर की नगर पालिका, जिसे 2003 में महानगर पालिका बनाया गया था, में पूरे शहर के वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाली 68 सीटें हैं.

इस चुनाव से पहले, मेयर का पद खाली था और महानगर पालिका का प्रशासन नियुक्त अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें नगर आयुक्त भी शामिल थे.

15 जनवरी को हुआ मतदान महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाों के लिए एक साथ हुए चुनावों का हिस्सा था, जिसमें राज्य भर में 3.48 करोड़ से ज़्यादा मतदाता वोट देने के योग्य थे और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई थीं. मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) लगाई गई थीं, और चुनाव के दिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी.

पिछले महानगर पालिका चुनावों की स्थानीय रिपोर्टों में मतदाताओं की अच्छी भागीदारी देखी गई है, जिसमें अहिल्या नगर में पिछले महानगर पालिका चुनावों में लगभग 67 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो शहरी मतदाताओं के बीच सक्रिय नागरिक भागीदारी को दर्शाता है.