हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'आई लव मोहम्मद' विवाद पर अबू आजमी का बड़ा बयान, कहा- 'मुसलमानों को बर्बाद करने का...'

'आई लव मोहम्मद' विवाद पर अबू आजमी का बड़ा बयान, कहा- 'मुसलमानों को बर्बाद करने का...'

Abu Azmi News: अबू आजमी ने कहा कि हर किसी को अपने धर्म के प्रति प्रेम दिखाने की आजादी है. लेकिन अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, तो उस पर आपत्ति होती है.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Sep 2025 07:45 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में जारी 'आई लव मुहम्मद' विवाद को लेकर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी का बयान सामने आया है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने मुसलमानों को हाशिए पर डालने और उन्हें बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा है.

अबू आजमी ने कहा, "किसी को भी 'आई लव मुहम्मद' और 'हर हर महादेव' कहने से नहीं रोकना चाहिए. हर किसी को अपने धर्म या धार्मिक ग्रंथों के प्रति प्रेम दिखाने की आजादी है. हर किसी को अपनी मर्जी से प्रेम करने की आजादी है. लेकिन अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, तो उस पर आपत्ति होती है. उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है?" 

उन्होंने आगे कहा, "हाल ही में अहमदनगर (अहिल्यानगर) में ऐसा हुआ, जहां लोगों ने जमीन पर लिखकर उसे रौंद दिया. अगर मुसलमानों ने देखा, तो मुकदमे दर्ज कर दिए गए. अगर कोई मुसलमान जश्न मनाता है, तो आप उसे जेल भेज देंगे. सरकार ने मुसलमानों को हाशिए पर डालने और उन्हें बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा है. कानून नाम की कोई चीज नहीं है."

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Published at : 30 Sep 2025 07:44 PM (IST)
Abu Azmi MAHARASHTRA NEWS I Love Mohammad
