'आई लव मोहम्मद' विवाद पर अबू आजमी का बड़ा बयान, कहा- 'मुसलमानों को बर्बाद करने का...'
Abu Azmi News: अबू आजमी ने कहा कि हर किसी को अपने धर्म के प्रति प्रेम दिखाने की आजादी है. लेकिन अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, तो उस पर आपत्ति होती है.
उत्तर प्रदेश में जारी 'आई लव मुहम्मद' विवाद को लेकर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी का बयान सामने आया है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने मुसलमानों को हाशिए पर डालने और उन्हें बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा है.
अबू आजमी ने कहा, "किसी को भी 'आई लव मुहम्मद' और 'हर हर महादेव' कहने से नहीं रोकना चाहिए. हर किसी को अपने धर्म या धार्मिक ग्रंथों के प्रति प्रेम दिखाने की आजादी है. हर किसी को अपनी मर्जी से प्रेम करने की आजादी है. लेकिन अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, तो उस पर आपत्ति होती है. उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है?"
उन्होंने आगे कहा, "हाल ही में अहमदनगर (अहिल्यानगर) में ऐसा हुआ, जहां लोगों ने जमीन पर लिखकर उसे रौंद दिया. अगर मुसलमानों ने देखा, तो मुकदमे दर्ज कर दिए गए. अगर कोई मुसलमान जश्न मनाता है, तो आप उसे जेल भेज देंगे. सरकार ने मुसलमानों को हाशिए पर डालने और उन्हें बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा है. कानून नाम की कोई चीज नहीं है."
