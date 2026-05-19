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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनमाज पर CM योगी के बयान पर अबू आजमी बोले, 'जैसे दुनिया चलती है, वैसे ही हमारा देश भी चलेगा'

नमाज पर CM योगी के बयान पर अबू आजमी बोले, 'जैसे दुनिया चलती है, वैसे ही हमारा देश भी चलेगा'

Abu Azmi News: सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने नमाज को लेकर यूपी के सीएम योगी के बयान पर कहा कि जो जमाने से चीजें होती आई हैं, जैसे देश चलता है, दुनिया चलती है वैसे ही हमारा देश भी चलेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 May 2026 09:07 PM (IST)
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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा करने संबंधी बयान के बाद देश भर में राजनीति तेज हो गई है. इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये बहस का कोई मुद्दा नहीं है. ये सब पोलराइज (Polarize) करने के लिए हिंदू-मुस्लिम किया जा रहा है, जो देश के लिए खतरा है.

उन्होंने आगे कहा, ''आज हालात बेहद खराब हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं हैं, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, ये सारी चीजें चल रही हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, अरे भाई जो जमाने से चीजें होती आई हैं, जैसे देश चलता है, दुनिया चलती है वैसे ही हमारा देश भी चलेगा.''

'AI आ गया है और ये मंदिर-मस्जिद के पीछे पड़े हैं'

सपा नेता ने ये भी कहा कि यहां एक अलग ही चीज हैं, दुनिया कहां से कहां जा रही है. एआई का जमाना आ गया और ये मंदिर-मस्जिद के पीछे पड़े रहते हैं. हमारा मतलब है कि इस देश का इतना प्यारा संविधान है, यहां हर धर्म के लोग रहकर के अपने देश के लिए जान दे सकते हैं.'' 

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गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी- अबू आजमी

वहीं, महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर बैठक पर सपा विधायक ने कहा, ''बकरीद से पहले हर साल मुख्यमंत्री, कमिश्नर और सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक होती है. लेकिन इस बार बैठक बहुत संक्षिप्त रही और इसकी अध्यक्षता सिर्फ मुख्यमंत्री ने की. हर साल यह चर्चा होती है कि अगर वाहनों में कोई समस्या हो या जरूरत से ज्यादा जानवरों का परिवहन किया जा रहा हो, तो पुलिस जांच करेगी. लेकिन कुछ संगठन गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं. 

'ये गाड़ियां रोककर 10-20 हजार रुपये ले लेते हैं'

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है कि कोई दूसरा इसमें हाथ नहीं लगा सकता है. उस पर केस भी किया जाएगा. केस हुए भी हैं लेकिन इनकी आदत सुधर नहीं रही है. ये गाड़ियां रोककर 10-20 हजार रुपये ले लेते हैं. कई उनको मारते हैं तो कहीं गाड़ियों से जानवर उतरवा लेते हैं. इस तरह की घटना अभी भी दो-तीन जगह हुई है. त्योहार है, 10 दिन अच्छी तरह से गुजर जाए.''

नमाज को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा?

बकरीद से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नमाज पढ़नी है, तो शिफ्ट में पढ़िए या अपने घर के अंदर पढ़िए, प्‍यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे. सड़कें रोकने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है. 

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Published at : 19 May 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Abu Azmi Yogi Adityanath MAHARASHTRA NEWS
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