'बाबा साहेब ने मुसलमानों के साथ...', भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बोले अबू आजमी

संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर शनिवार (06 दिसंबर) को देशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस मौके पर महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि दलितों और मुसलमानों को बाबा साहेब ने न्याय दिलाया. सबसे बड़े मालिक के खिलाफ भी बोलने का साहस रखते हैं, तो यह बाबा साहेब आंबेडकर की देन है.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा, "जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो कई मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे क्योंकि जिन्ना ने कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम देश बना रहे हैं लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा नहीं. उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और सभी को समान अधिकार मिलेगा.''

Mumbai, Maharashtra: Samajwadi Party state president Abu Azmi says, "When, in 1947, India and Pakistan were separated, many Muslims were moving to Pakistan because Jinnah had said that they were creating a separate Muslim country. But Baba Saheb (Ambedkar) said no — this country… pic.twitter.com/yDRZtyVqEV — IANS (@ians_india) December 6, 2025

'शोषितों, दलितों के अधिकारों के लिए बाबा साहेब लड़े'

उन्होंने आगे कहा, ''जो लोग शोषितों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते थे, बाबा साहेब उनके साथ लड़े. मेरा मानना ​​है कि उन्होंने दलितों और मुसलमानों को भी बड़ा न्याय दिलाया. आज, अगर हम मजबूती से खड़े हैं और सबसे बड़े मालिक के खिलाफ भी बोलने का साहस रखते हैं, तो यह बाबा साहेब द्वारा हमें दी गई शिक्षाओं की वजह से है. बाबा साहेब जितना प्रसिद्ध आदमी कोई नजर नहीं आता है. हर गली में, हर घर में उन्हें लोग मानते हैं."

मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर क्या बोले अबू आजमी?

इसके साथ ही अबू आजमी ने मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''अपने पैसे से अगर कोई मस्जिद बनाता है तो किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है. कानून है. परमिशन लेकर मस्जिद बनाइए, उन्हें बनाने दीजिए. इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर हिंदू-मुसलमानों के अंदर कोई इस तरह से दरार पैदा करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए.