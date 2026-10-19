'सरकार मुसलमानों को बेइज्जत करने में लगी है और...', टाइगर श्रॉफ मामले पर भड़के अबू आजमी

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद से विपक्षी दल लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक अबू आजमी का भी बड़ा बयान आया है. अबू आजमी का कहना है कि हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ मुसलमानों को बेइज्जत करने में लगी है लेकिन कोई यह नहीं बताता कि अरब कंट्रीज में कोई मर्डर क्यों नहीं होता? और अगर कोई मर्डर करता है तो फैसला कितने दिनों में होता है?

अबू आजमी ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा, ""पहले बाबा सिद्दीकी और अभी टाइगर श्रॉफ... यही नहीं हैं. इसके पहले भी बहुत सारे मर्डर हुए हैं लेकिन वो लोग कोई बहुत नाम लोग नहीं हैं, मशहूर नहीं हैं, कोई बड़ी हस्ती नहीं हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा रहा. मुंबई में बहुत मर्डर हो रहा है. मानखुर्द शिवाजी नगर में तो बात-बात पर मर्डर हो जाते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है."

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ हमला मामले में CM फडणवीस की दो टूक, 'अपराधी कहीं भी छुप जाएं...'

'सरकार के लिए शर्म की बात'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कर अबू आजमी ने कहा, "ज़रा आप इतिहास के पन्नों को निकालकर चेक कर लीजिए. आज मुंबई शहर में लोगों को डर लगा रहता है कि कब क्या हो जाएगा. उसके बाद कोई चैलेंज कर दें कि हमने किया है यह, तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है."

'मर्डर करने वाले नाबालिग को भी मिलनी चाहिए बराबर सजा'

कानून व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए अबू आजमी ने डिमांड रखी है कि आरोपियों में नाबालिग की उम्र कम की जाए. 17 साल से इसे 14 साल किया जाना चाहिए. अबू आजमी का कहना है कि 15 साल और 16 साल में नौजवानों का खून गरम रहता है और वो किसी से नहीं डरते, कुछ भी करते हैं. इसलिए जुवेनाइल की उम्र कम की जानी चाहिए. इसको 12 साल, 13 साल, 14 साल किया जाए. अगर वह मर्डर कर रहे हैं, तो उनको भी वैसी सजा मिलना चाहिए जैसी और लोगों को मिलती है."

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ हमला: संजय राउत ने CM फडणवीस को घेरा, बोले- 'आप तो गृहमंत्री हैं न...'