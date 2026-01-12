'कांग्रेस खुद को खत्म कर रही है', अबू आजमी ने बताया पार्टी कैसे कर रही 'पॉलिटिकिल सुसाइड'!

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने रविवार (11 जनवरी) को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के हालिया बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई और टीपू सुल्तान की हार का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा.

भिवंडी में अबू आसिम आजमी ने कहा, "टीपू सुल्तान क्यों हारे? उनकी सेना में बहुत साजिशें थीं. कुछ लोग मुखबिर बन गए और इसी कारण वह हार गए. कांग्रेस खुद को खत्म कर रही है."

उन्होंने हर्षवर्धन सपकाल के टीपू सुल्तान पर दिए गए बयान को कांग्रेस की 'राजनीतिक आत्महत्या' करार दिया. आजमी का इशारा स्पष्ट था कि कांग्रेस ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर विवादास्पद टिप्पणियां करके अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी साख खो रही है.

नितेश राणे पर जमकर भड़के अबू आजमी

अबू आजमी ने कैबिनेट मंत्री नितेश राणे को मुसलमानों के खिलाफ कथित अपमानजनक बयानों के लिए तुरंत मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की. उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति विधायक बनता है, तो वह संविधान की शपथ लेता है कि देश में सभी को समान अधिकार हैं और वह सबके लिए काम करेगा. मंत्री बनने के बाद भी वह फिर शपथ लेता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी नितेश राणे बार-बार मुसलमानों के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं. अगर सच में न्याय होता, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्रालय से हटा देना चाहिए."

'अपनी भाषा पर ध्यान दें नितेश राणे'- अबू आजमी

अबू आजमी ने कहा, "वह जब चाहें गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हैं. अगर कोई मुसलमान यही बातें कहता, तो पूरे देश में हंगामा मच जाता. मुसलमान हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें रोज 'रिसर्च' करके मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक बयान देने की ट्रेनिंग मिली है. उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए और अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए."