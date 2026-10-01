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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP को कहां से मिलती है फंडिंग? दीपके बोले, 'मैं 30 हजार के जूते...'

CJP को कहां से मिलती है फंडिंग? दीपके बोले, 'मैं 30 हजार के जूते...'

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर वो फ्लाइट से यूएसए जा सकते हैं तो मुंबई से दिल्ली तो जा ही सकते हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 05:08 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को मुंबई में प्रेस कॉन्फेंस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. 2 अक्तूबर को सीजेपी मुंबई के आजाद मैदान में विरोध-प्रदर्शन करने जा रही है. इस दौरान मीडिया ने दीपके से सीजेपी को मिलने वाली फंडिंग को लेकर सवाल किया. 

इस सवाल के जवाब में अभिजीत दीपके ने कहा, "मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो फंडिंग आ रही है उसे सार्वजनिक कर दूंगा तो क्या चुनाव ठीक हो जाएंगे? मैं माफी चाहूंगा लेकिन इस सवाल में लॉजिक नहीं है. हमारी फंडिंग का और इलेक्शन कमीशन में जो धांधली चल रही है उसका क्या संबंध है?"

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मैं 30 हजार के जूते पहन रहा हूं- दीपके

इसके आगे उन्होंने कहा, "मेरे जूतों का बहुत फोटो चला था. मैं 30 हजार के जूते पहन रहा हूं और ये बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है. मैं उसके लिए समक्ष हूं. मुझसे लोग पूछ रहे थे कि ये हर स्टेट में कैसे जा रहा है. अगर मैं यूएसए फ्लाइट लेकर जा सकता हूं तो मैं मुंबई से दिल्ली तो जा ही सकता हूं."

कॉकरोच पार्टी क्यों चल गई?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक और सवाल पूछा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी क्यों चल गई, इसके जवाब में उन्होंने कहा, "ये सूर्यकांत जी से पूछ लो." प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक और सवाल पूछा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी क्यों चल गई, इसके जवाब में उन्होंने कहा, "ये सूर्यकांत जी से पूछ लो."

मुंबई पुलिस को-ऑपरेट करेगी- दीपके

उनसे सवाल किया गया कि कल आपका सामना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पुलिस मुंबई पुलिस से होने वाला है और आपको विरोध-प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं मिली है, इस पर उन्होंने कहा, "सामना नहीं होने वाला है. मुझे लगता है कि वो को-ऑपरेट करेंगे क्योंकि इससे पहले भी शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए थे."

आपका गॉदफादर कौन है?

आपका गॉडफादर कौन है, इस पर दीपके ने कहा, "जेन-जी." उन्होंने इस सवाल के जवाब के बाद कहा कि 'आप मुझे फंसा नहीं सकते हैं.' 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 01 Oct 2026 04:49 PM (IST)
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