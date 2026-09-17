छुट्टियों से स्कूल लौटने वाली छात्राओं का प्रेग्नेंसी टेस्ट? CJP का बड़ा दावा

महाराष्ट्र के छात्रावासों में रहने वाली आदिवासी छात्राओं को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने छात्रावासों की व्यवस्था और छात्राओं की निजता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के कुछ आदिवासी छात्रावासों में छुट्टियों से घर लौटने वाली छात्राओं से प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया जाता है. उन्होंने छात्रावासों में रहने की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं.

अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आदिवासी स्कूलों और छात्रावासों में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं से मुलाकात की. एक छात्रा ने अपने अनुभव के बारे में बताया, "जब मैंने वर्धा के हॉस्टल में एडमिशन लिया था, तब एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैडम ने मुझसे प्रेग्नेंसी चेकअप कराने के लिए कहा. इसके बाद मैं प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने के लिए अस्पताल गई. मैं अपने भाई के साथ अस्पताल गई थी."

'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम' गरबा में मुस्लिम बैन पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान

छात्रा ने बताया, "जिस कमरे में मुझे चेकअप के लिए ले जाया गया था, वहां बहुत सारी विवाहित महिलाएं मौजूद थीं. जिस तरह से वे मेरी तरफ देख रही थीं, उनका नजरिया मुझे बहुत अलग और असहज करने वाला लगा. मुझे यह सब बहुत बुरा और अपमानजनक महसूस हुआ."

छात्रा ने आगे बताया, "सभी छात्राओं के साथ भी ऐसा ही होता है. जब लड़कियां एक महीने के लिए अपने गांव या घर जाती हैं और वापस हॉस्टल आती हैं, तो उनसे प्रेग्नेंसी चेकअप करवाया जाता है."

125 छात्राओं के लिए सिर्फ तीन वॉशरूम

छात्रावास में रहने वाली दूसरी छात्रा ने वहां की व्यवस्था को लेकर कहा, '3 हॉस्टल की इमारतें बनी हुई हैं. एक कमरे में करीब 25 छात्राएं रहती हैं. वहां कुल 125 छात्राएं हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ 3 वॉशरूम हैं. इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं के लिए केवल तीन वॉशरूम होने की वजह से उन्हें वॉशरूम का भी ठीक से इस्तेमाल करने में परेशानी होती है."

छात्रा ने बताया, "यहां छात्राएं न तो ठीक से पढ़ाई कर पाती हैं और न ही ठीक से सो पाती हैं. उनके लिए पर्याप्त कॉट या बेड भी नहीं हैं, इसलिए कई छात्राओं को नीचे फर्श पर सोना पड़ता है."

अभिजीत दिपके ने उठाए सवाल

अभिजीत दिपके ने कहा, "यह उन लड़कियों की हकीकत है, जो आदिवासी समुदायों से आती हैं. इन्हें प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाना पड़ता है. जब भी ये छात्राएं छुट्टियों के बाद अपने घर से वापस हॉस्टल आती हैं, तो उनका प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाया जाता है. एक कमरे में 20 से 25 लड़कियों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है. इसके बाद जिस हॉस्टल में 125 या 150 छात्राएं रहती हैं, वहां उनके लिए सिर्फ दो या तीन वॉशरूम होते हैं."

मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म की भूख हड़ताल , दिया 90 दिन का अल्टीमेटम

उन्होंने सवाल उठाया और पूछा, "कितने मंत्री और कितने विधायक अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार होने पर सहज होंगे? क्या वे अपनी बेटियों का इस तरह किसी के भी द्वारा बेतरतीब तरीके से प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने देंगे? क्या वे अपनी बेटियों को ऐसे किसी हॉस्टल में भेजेंगे, जहां 150 लड़कियां रहती हों और उनके लिए सिर्फ दो या तीन वॉशरूम हों?"