CEC के खिलाफ मुंबई प्रोटेस्ट के लिए CJP तैयार, अभिजीत दीपके के पोस्ट से हलचल

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मोर्चा खोल लिया है. सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए देशभर के युवाओं को आमंत्रित किया है. इसको लेकर दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'चलो मुंबई'. यह प्रोटेस्ट गांधी जयंती पर शाम चार बजे प्रस्तावित है.

इतना ही नहीं, जेन-ज़ी के ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए दीपके ने अपने पोस्ट में 'ज्ञानू मस्ट गो' और 'ज्ञानू इट्स डन ब्रो' भी लिखा है. अभिजीत दीपके ने इसके साथ जो तस्वीर शेयर की है उसमें वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कई कॉकरोच क्रांति करते दिख रहे हैं.

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मुंबई पुलिस की अनुमति नहीं

जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के दो अक्टूबर को शिवाजी पार्क में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस ने हाई कोर्ट के निर्देशों, नगर निकाय की अनुमति न होने और यातायात में बाधा की आशंका का हवाला देते हुए ऐसा किया.

CJP का जेल भरो आंदोलन

मुंबई पुलिस से परमिशन न मिलने के बीच अभिजीत दीपके ने 'जेल भरो आंदोलन' का ऐलान कर दिया है. दीपके ने वीडियो शेयर कर लोगों से कहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए यह एक बड़ा कदम होगा. हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे. देख लेंगे मुंबई की जेलों में कितनी जगह है. ज्ञानेश कुमार को लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्हें रिजाइन करना होगा. इस देश के बच्चे देश की डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने देंगे.

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