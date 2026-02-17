महाराष्ट्र के सिल्लोड से एक दुखद खबर सामने आई है. पूर्व मंत्री और विधायक अब्दुल सत्तार की पत्नी नफीसा बेगम का निधन हो गया है. पिछले कुछ महीनों से वे बीमार चल रही थीं और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था. तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन की खबर मिलते ही सिल्लोड और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक नफीसा बेगम की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी. उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था.

परिवार और समर्थकों को उम्मीद थी कि वे जल्द ठीक होकर घर लौटेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. उनके निधन से सत्तार परिवार को गहरा आघात पहुंचा है.

स्थानीय राजनीति में थीं सक्रिय

नफीसा बेगम सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की सदस्य ही नहीं थीं, बल्कि खुद भी सिल्लोड की स्थानीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती थीं. उन्होंने कुछ समय तक नगराध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाली थी.

अपने कार्यकाल में वे आम लोगों के बीच सहज और मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती थीं. इलाके के विकास और जनसमस्याओं को लेकर वे हमेशा आगे रहती थीं. यही वजह है कि उनके निधन से समर्थकों और स्थानीय लोगों में गम का माहौल है.

आज सुबह होगा अंतिम संस्कार

नफीसा बेगम का अंतिम संस्कार आज सुबह 10 बजे सिल्लोड में किया गया. उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. शिंदे सेना और राज्य सरकार के कई नेताओं के भी सिल्लोड पहुंचने की संभावना है. प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था की जा रही है ताकि अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

नफीसा बेगम के असामयिक निधन ने न सिर्फ सत्तार परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. लोग उन्हें एक सुलझी हुई और जमीन से जुड़ी नेता के रूप में याद कर रहे हैं.