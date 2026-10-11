मुंबई में CJP के समर्थन में मार्च, आदित्य ठाकरे बोले- 'ये लड़ाई ज्ञानेश कुमार के...'

मुंबई में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन पहुंचे. भारी सख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शिवाजी पार्क थाने मे जुटे. इस दौरान उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यहां दिल्ली जैसा बर्ताव किया जा रहा है. उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके नेताओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए. CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवाजी पार्क में अंजलि दमनिया और अन्य को हिरासत में लिया गया है. आदित्य ठाकरे और MNS ने इसे लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मध्य मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क पहुँचे दर्जनों लोगों में एक्टिविस्ट अंजलि दमनिया भी शामिल थीं, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि दमानिया को मशहूर शिवाजी पार्क के पास रोका गया और एक निजी गाड़ी में किसी अज्ञात जगह ले जाया गया.

अंजलि दमानिया ने क्या कहा?

अंजलि दमानिया ने मीडिया को बताया, "जब मैं CJP के समर्थन में शिवाजी पार्क पहुंची, तो सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी आए और मुझे हिरासत में ले लिया. सभी पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे और मुझे नहीं पता कि वे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं."

ये सरकार नहीं, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन- आदित्य ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे सवाल उठाते हुए कहा, ''स्टूडेंट्स को आंदोलन करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो सरकार के ख़िलाफ आंदोलन नहीं कर रहे, वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. ये लड़ाई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है. ये वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई है. इसे बीजेपी खुद पर क्यों ले रही है? UN ने भी कहा कि विद्यार्थियों को छोड़ो, एक वोट का अधिकार माँग रहे हैं इसके लिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है. आप इतना क्यों डर रहे हैं? लोगों को हिरासत में लेने का विजुअल्स हमने देखा ये सही नहीं है. गद्दार ज्ञानेश जब तक इस्तीफ़ा नहीं देते तब तक आंदोलन चलता रहेगा.''

तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, ''सड़क पर पुलिस और हमारे बीच बहस हुई. हम पुलिसकर्मियों के लिए लड़ते हैं, उनके घरों के लिए लड़ते हैं. कल (10 अक्टूबर) तुषार गांधी को भी नहीं छोड़ा गया. महिलाओं की साड़ियाँ फाड़ी गईं. तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अमित को हिरासत में लिया गया था. कई लोगों को अलग-अलग जगहों पर रखा जा रहा है. दमन जारी है. फिलहाल लड़ाई बीजेपी बनाम भारत की चल रही है.''

अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध चल रहा- आदित्य ठाकरे

उन्होंने बताया कि कल राहुल गांधी का बड़ा आंदोलन है. कल का आंदोलन कैसा होगा, इसकी जानकारी हम देंगे. केंद्र से क्या आदेश आए हैं, यह पता नहीं. आज भी हमने बस खाली करवाई. मुंबई में नाकाबंदी चल रही है. सभी लोग सड़कों पर हैं. आदित्य ठाकरे ने कहा, ''अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध चल रहा है. हम वहां जाने वाले हैं. हम भीमनवार से मुलाकात करेंगे. मुंबई पुलिस की तारीफ हुई, यह शायद उन्हें खटक रहा होगा. फिलहाल अघोषित आपातकाल चल रहा है. कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. वे एक नाम लेने से भी डरते हैं. हम सभी का ख्याल रखेंगे.''

'CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा...', प्रोटेस्ट के बीच रामदास अठावले का बड़ा बयान