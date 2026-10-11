ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में CJP के समर्थन में मार्च, आदित्य ठाकरे बोले- 'ये लड़ाई ज्ञानेश कुमार के...'

मुंबई में CJP के समर्थन में मार्च, आदित्य ठाकरे बोले- 'ये लड़ाई ज्ञानेश कुमार के...'

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन पहुंचे. इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. CJP के प्रदर्शन के दौरान शिवाजी पार्क में अंजलि दमानिया को हिरासत में लिया गया.

Written By : वैभव परब, सूरज ओझा |  Updated at : 11 Oct 2026 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन पहुंचे. भारी सख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शिवाजी पार्क थाने मे जुटे. इस दौरान उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यहां दिल्ली जैसा बर्ताव किया जा रहा है. उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके नेताओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए. CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवाजी पार्क में अंजलि दमनिया और अन्य को हिरासत में लिया गया है. आदित्य ठाकरे और MNS ने इसे लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मध्य मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क पहुँचे दर्जनों लोगों में एक्टिविस्ट अंजलि दमनिया भी शामिल थीं, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि दमानिया को मशहूर शिवाजी पार्क के पास रोका गया और एक निजी गाड़ी में किसी अज्ञात जगह ले जाया गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
कोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला
कोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला
महाराष्ट्र
'CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा...', प्रोटेस्ट के बीच रामदास अठावले का बड़ा बयान
'CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा...', प्रोटेस्ट के बीच रामदास अठावले का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी सरकार को बदनाम कर रहे', कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले
'राहुल गांधी सरकार को बदनाम कर रहे', कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले
महाराष्ट्र
'तानाशाही चरम पर', दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से भड़के राज ठाकरे
'तानाशाही चरम पर', दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से भड़के राज ठाकरे

अंजलि दमानिया ने क्या कहा?

अंजलि दमानिया ने मीडिया को बताया, "जब मैं CJP के समर्थन में शिवाजी पार्क पहुंची, तो सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी आए और मुझे हिरासत में ले लिया. सभी पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे और मुझे नहीं पता कि वे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं."

ये सरकार नहीं, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन- आदित्य ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे सवाल उठाते हुए कहा, ''स्टूडेंट्स को आंदोलन करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो सरकार के ख़िलाफ आंदोलन नहीं कर रहे, वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. ये लड़ाई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है. ये वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई है. इसे बीजेपी खुद पर क्यों ले रही है? UN ने भी कहा कि विद्यार्थियों को छोड़ो, एक वोट का अधिकार माँग रहे हैं इसके लिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है. आप इतना क्यों डर रहे हैं? लोगों को हिरासत में लेने का विजुअल्स हमने देखा ये सही नहीं है. गद्दार ज्ञानेश जब तक इस्तीफ़ा नहीं देते तब तक आंदोलन चलता रहेगा.''

तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, ''सड़क पर पुलिस और हमारे बीच बहस हुई. हम पुलिसकर्मियों के लिए लड़ते हैं, उनके घरों के लिए लड़ते हैं. कल (10 अक्टूबर) तुषार गांधी को भी नहीं छोड़ा गया. महिलाओं की साड़ियाँ फाड़ी गईं. तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अमित को हिरासत में लिया गया था. कई लोगों को अलग-अलग जगहों पर रखा जा रहा है. दमन जारी है. फिलहाल लड़ाई बीजेपी बनाम भारत की चल रही है.''

अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध चल रहा- आदित्य ठाकरे

उन्होंने बताया कि कल राहुल गांधी का बड़ा आंदोलन है. कल का आंदोलन कैसा होगा, इसकी जानकारी हम देंगे. केंद्र से क्या आदेश आए हैं, यह पता नहीं. आज भी हमने बस खाली करवाई. मुंबई में नाकाबंदी चल रही है. सभी लोग सड़कों पर हैं. आदित्य ठाकरे ने कहा, ''अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध चल रहा है. हम वहां जाने वाले हैं. हम भीमनवार से मुलाकात करेंगे. मुंबई पुलिस की तारीफ हुई, यह शायद उन्हें खटक रहा होगा. फिलहाल अघोषित आपातकाल चल रहा है. कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. वे एक नाम लेने से भी डरते हैं. हम सभी का ख्याल रखेंगे.''

'CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा...', प्रोटेस्ट के बीच रामदास अठावले का बड़ा बयान

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 11 Oct 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Aaditya Thackeray BJP Mumbai News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
कोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला
कोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला
महाराष्ट्र
'CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा...', प्रोटेस्ट के बीच रामदास अठावले का बड़ा बयान
'CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा...', प्रोटेस्ट के बीच रामदास अठावले का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी सरकार को बदनाम कर रहे', कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले
'राहुल गांधी सरकार को बदनाम कर रहे', कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले
महाराष्ट्र
'तानाशाही चरम पर', दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से भड़के राज ठाकरे
'तानाशाही चरम पर', दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से भड़के राज ठाकरे
Advertisement

वीडियोज

Mann Atisundar🥳 की जोड़ी संग SBS का 23वां बर्थडे, जमकर की मस्ती और खेले फन गेम्स! #sbs
Bollywood News: 'एंग्री यंग मैन' से 'सदी के महानायक' बने बिग बी का आज 84वां जन्मदिन! ( 11.10.26 )
2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'
दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'
महाराष्ट्र
कोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला
कोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला
क्रिकेट
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
बॉलीवुड
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान
मध्य प्रदेश
राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी
राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी
इंडिया
PM मोदी ने दिया बड़ा तोहफा तो CM विजय ने कहा थैंक्यू - 'मैं आपका...'
PM मोदी ने दिया बड़ा तोहफा तो CM विजय ने कहा थैंक्यू - 'मैं आपका...'
ट्रेंडिंग
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget