हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBSET बसों के किराये से लेकर 'हेल्थ-टू-होम' सेवा, BMC चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने किए ये वादे

BSET बसों के किराये से लेकर 'हेल्थ-टू-होम' सेवा, BMC चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने किए ये वादे

BMC Elections 2026: शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई मराठी मानुस के हाथ में ही रहनी चाहिए. इसी के लिए हम लड़ रहे हैं. मुंबई की जमीन का इस्तेमाल मुंबईकरों के घरों के लिए किया जाएगा.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 02 Jan 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका के चुनावों को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है. शुक्रवार (02 जनवरी 2026) को नामांकन वापस लेने का आख़िरी दिन था, जिससे ज़्यादातर जगहों की तस्वीर साफ हो गई है. इसी बीच, BMC चुनाव के लिए शिवसेना (ठाकरे गुट) और मनसे के उम्मीदवारों को आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने मार्गदर्शन किया. साथ में एक लाख घर बनाने समेत कई घोषणाएं भी की गईं.

इस मौके पर शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बताया कि उनके कई उम्मीदवारों को फोन पर धमकियां मिली हैं. उन्होंने कहा, ''मुंबई मराठी मानुस के हाथ में ही रहनी चाहिए. इसी के लिए हम लड़ रहे हैं.''

मुंबईकरों के लिए 1 लाख घर बनाने की घोषणा

आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने उम्मीदवारों को चुनाव के प्रमुख मुद्दों की जानकारी दी. आदित्य ठाकरे ने कहा, ''मुंबई की ज़मीन का उपयोग मुंबईकरों के घरों के लिए किया जाएगा, न कि बिल्डरों के लिए. इस ज़मीन पर मिल मज़दूरों, BEST कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के लिए घर बनाए जाएंगे. इसके लिए मुंबई महानगरपालिका खुद की आवास नीति तैयार करेगी. एक लाख घर बनाने की योजना है.''

BEST यात्रा होगी सस्ती-आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, ''मुंबईकरों की जेब पर बोझ न पड़े, ऐसी BEST यात्रा हमारी प्राथमिकता होगी. टिकट दरों में कटौती कर उन्हें 5, 10, 15 और 20 रुपये किया जाएगा. आने वाले समय में BEST के बेड़े में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. साथ ही 900 डबल-डेकर बसें खरीदी जाएंगी. बंद पड़े पुराने रूट्स फिर से शुरू करने पर ज़ोर रहेगा.''

स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर

उम्मीदवारों को मार्गदर्शन करते हुए आदित्य ठाकरे ने बताया कि शहर के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. नगरपालिका अस्पतालों में जेनरिक दवाइयां मुफ्त दी जाएंगी. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 24 घंटे हेल्थ-केयर कंट्रोल रूम और 'हेल्थ-टू-होम' सेवा शुरू की जाएगी. इसके अलावा, नगरपालिका का अपना कैंसर अस्पताल भी होगा. साथ ही, नगरपालिका स्कूलों में 12वीं तक जूनियर कॉलेज शुरू किए जाएंगे और सभी माध्यमों के स्कूलों में “बोलतो मराठी” अभियान लागू किया जाएगा.

Published at : 02 Jan 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
MNS Aditya Thackeray MAHARASHTRA NEWS BMC Elections 2026 Maharashtra Municipal Elections
