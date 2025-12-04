Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के बोरीवली पूर्व इलाके से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक ही इमारत में रहने वाले 65 साल के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी पर 9 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगा है. घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है.

आरोपी ने बच्ची को लिफ्ट से खींचा

घटना उस समय हुई जब बच्ची शाम करीब सात बजे लिफ्ट से घर जाने के लिए निकली. इसी दौरान आरोपी ने मौका देखकर बच्ची को लिफ्ट में खींच लिया और उसका यौन उत्पीड़न किया. लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली, जिससे अपराध की पुष्टि हो गई.

इस घटना के तुरंत बाद बच्ची ने अपनी मां को सारी बात बताई. मां ने बिना देर किए कस्तूरबा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश

गिरफ्तारी के बाद कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने आरोपी को बोरीवली कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को 12 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. इस बीच पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के अन्य कृत्यों की भी जांच की संभावना जताई जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय हैं और वे नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाते रहेंगे. घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के लोगों और अभिभावकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है.

लोगों ने नाराजगी व्यक्त की

स्थानीय लोगों ने इस घटना को सुनकर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बनता है. इसलिए बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.

मुंबई में यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के प्रति होने वाले किसी भी अपराध को गंभीरता से लिया जाएगा और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी.