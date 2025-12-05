सोलापुर में ट्रांसजेंडर ने लवर की दूसरी शादी से आहत होकर की आत्महत्या, मरने से पहले बनाया वीडियो
Solapur News: महाराष्ट्र के सोलापुर में 22 साल के ट्रांसजेंडर ने प्रेमी के धोखा और दूसरी शादी करने के चलते आत्महत्या कर ली. मरने से पहले वीडियो में उसने प्रेमी को जिम्मेदार बताया. जानें पूरा मामला.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर के बाले इलाके से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. गुरुवार दोपहर दो बजे एक 22 साल के ट्रांसजेंडर युवक प्रकाश उर्फ वेंकप्पा कोली ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को भेजा, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए अपने प्रेमी सुजीत को जिम्मेदार ठहराया.
वीडियो बनाकर लगाया आरोप
प्रकाश ने वीडियो में बताया कि डेढ़ साल पहले उसने अपने प्रेमी सुजीत से शादी की थी. वह अपने परिवार, बहन और शिक्षक को छोड़कर सुजीत के साथ रहने लगा था, लेकिन कुछ समय बाद सुजीत ने उसे छोड़ दिया और दूसरी लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया. इसी दुख और धोखे से परेशान होकर प्रकाश ने अपने प्रेमी की हल्दी के दिन फांसी लगाकर जान दे दी.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस घटना के बाद प्रकाश के रिश्तेदारों ने पुलिस को वीडियो दिखाया और कहा कि सुजीत ही उसे लगातार परेशान कर रहा था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुजीत अप्पासाहेब जमादार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, प्रकाश सुबह करीब 9 बजे बाले के साईनगर इलाके में अपने किराए के कमरे में फांसी पर लटका मिला. उसने रस्सी से पहले अपने गले में एक कागज भी बांधा था. परिजन उसे तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रांसजेंडर समुदाय के कई लोग अस्पताल पहुंच गए.
प्रकाश और सुजीत के बीच 8 साल का रिश्ता
परिजनों के अनुसार, प्रकाश और सुजीत की मुलाकात वैद्यवाड़ी, प्रियंका चौक में हुई थी और यहीं से उनका अफेयर शुरू हुआ. दोनों करीब आठ साल तक साथ रहे. डेढ़-दो साल पहले दोनों ने शादी भी की थी और इसका वीडियो प्रकाश ने अपने रिश्तेदारों को भेजा था. शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे, लेकिन झगड़े शुरू होने के बाद प्रकाश ने पांच महीने पहले बाले में अलग कमरा ले लिया था. सुजीत वहां अक्सर आता-जाता था.
मृतक के भाई और बहन ने बताया कि सुजीत ने प्रकाश से जीवनभर साथ रहने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह पैसा, सोना और अन्य सामान लेकर उसे धोखा देकर छोड़ गया. अब वह दूसरी शादी कर रहा था, जो प्रकाश सहन नहीं कर पाया.
ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा था प्रकाश
प्रकाश पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर का था. बचपन से ही उसका स्वभाव लड़कियों जैसा था, इसलिए रीति-रिवाज के अनुसार वह ट्रांसजेंडर समुदाय में शामिल हो गया था और उसका नाम ‘स्वीटी’ रखा गया था. परिवार का कहना है कि प्रकाश को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था. उन्होंने सुजीत पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस फिलहाल वीडियो, मोबाइल फोन और अन्य सबूतों की जांच कर रही है.
