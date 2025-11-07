हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: राष्ट्रगीत पर क्लेश! कांग्रेस का आरोप- 'BJP के लिए वंदे मातरम् एक दिखावा, हमारे लिए...'

Maharashtra News: कांग्रेस ने BJP पर 'वंदे मातरम्' के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया. सचिन सावंत ने कहा, असलम शेख और अमिन पटेल को निशाना बनाना भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

देश जब 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है, तब इस राष्ट्रगीत को लेकर राजनीति गरमा गई है. बीजेपी नेताओं द्वारा मुस्लिम विधायकों असलम शेख और अमिन पटेल के घरों के बाहर 'वंदे मातरम्' गाने की मुहिम पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है. कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि बीजेपी का यह दुष्प्रचार निंदनीय और शर्मनाक है, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी विधायक ने कभी 'वंदे मातरम्' का विरोध नहीं किया.

झूठा प्रचार और नफरत फैलाने की कोशिश- कांग्रेस 

सचिन सावंत ने कहा कि बीजेपी द्वारा कांग्रेस विधायकों के खिलाफ चलाया जा रहा झूठा प्रचार घोर आपत्तिजनक है. उन्होंने बताया कि असलम शेख और अमिन पटेल ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है, “अगर वंदे मातरम् गाना है तो हमारे कार्यालय के बाहर नहीं, अंदर आइए और गाइए.” कांग्रेस ने कहा कि BJP का यह रवैया साफ दर्शाता है कि वह राष्ट्रगीत के नाम पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है.

वंदे मातरम् का इतिहास और कांग्रेस की भूमिका

कांग्रेस ने याद दिलाया कि 'वंदे मातरम्' का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इस गीत ने भारत के आजादी आंदोलन को नई दिशा दी थी. पार्टी ने कहा कि जब कांग्रेस कार्यकर्ता 'वंदे मातरम्' गाकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का कोई अस्तित्व नहीं था. कांग्रेस ने कहा कि यह गीत उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जबकि आज उसी गीत का इस्तेमाल बीजेपी ध्रुवीकरण और चुनावी फायदे के लिए कर रही है.

राष्ट्रभक्ति पर ढोंग बंद करे बीजेपी- कांग्रेस

कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग संविधान का विरोध करते थे, जिन्होंने सालों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वही आज राष्ट्रभक्ति का दिखावा कर रहे हैं. पार्टी ने कहा कि “वंदे मातरम् हमारी रगों में है, इसे हमें कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं.” कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसके लिए 'वंदे मातरम्'” केवल दिखावा है, जबकि असली राष्ट्रभक्ति वह है जो एकता, समानता और संविधान के सम्मान में दिखती है.

Published at : 07 Nov 2025 02:46 PM (IST)
Sachin Sawant MAHARASHTRA NEWS CONGRESS
