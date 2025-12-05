Nashik: नासिक में फिर दरिंदगी! 13 साल की विकलांग लड़की से दुष्कर्म, 55 साल का शख्स अरेस्ट

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 13 साल की मानसिक रूप से विकलांग लड़‍की के साथ 55 साल के व्यक्ति ने अत्याचार किया. घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

कैसे हुआ वारदात का खुलासा?

जानकारी के अनुसार, दीपक धनराज छाजेड नाम का आरोपी लड़की को बहला-फुसलाकर अपनी स्कूटी पर बैठा कर सुनसान इलाके में ले गया. वहां उसने नाबालिग के साथ शर्मनाक हरकत की. परिवार वालों को इसकी जानकारी मिलते ही लड़की को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो कानून और अत्याचार के गंभीर मामले दर्ज किए हैं.

बढ़ती घटनाओं पर जनता में फैला गुस्सा

यह पहली घटना नहीं है जिसने मालेगांव को झकझोर दिया हो. पिछले कुछ महीनों में नाबालिग बच्चियों के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर शहर में हो क्या रहा है. 16 नवंबर को डोंगराले गांव में साढ़े तीन साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया था. पुलिस ने आरोपित विजय खैरनार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, जो इस समय न्यायिक हिरासत में है.

उस घटना के बाद भी मालेगांव तालुका और आसपास के क्षेत्रों में पांच और मामलों ने लोगों की नींद उड़ा दी है. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने माता-पिता में डर का माहौल पैदा कर दिया है.

लड़की की मां के घर काम करता था आरोपी

सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि 13 साल की मानसिक रूप से विकलांग लड़की जिस घर में जाती थी, उसकी मां वहीं काम करती थी. शक है कि आरोपी ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और लड़की को अकेले में सुनसान जगह पर ले जाकर अत्याचार किया. पुलिस मामले में और भी जानकारी जुटा रही है.

मालेगांव में लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं ने प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग सुरक्षा बढ़ाने, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. शहर में दहशत का माहौल है और लोग चिंतित हैं कि कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी.