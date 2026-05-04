(Source: ECI/ABP News)
'ममता बनर्जी ने निर्ममता की कीमत...', बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले CM मोहन यादव
West Bengal Election Result 2026: सीएम मोहन यादव ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के कारण ही हर तरफ अव्यवस्था थी और आज उसका परिणाम मिला है, लेकिन अब बीजेपी का झंडा लहरा रहा है.
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी निर्ममता की कीमत चुकाई है. पश्चिम बंगाल के नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, साथ ही बहुमत वाली सरकार बनना लगभग तय है.
इन नतीजे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि बंगाल के चुनाव में मिली जीत पर वाकई में दिल से बधाई. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शब्दों में देश के हर हिस्से में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है. असम में एक बार फिर घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए हैं, वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने जो निर्ममता की उसकी कीमत चुकाई है.
'TMC के कारण बंगाल में थी अव्यवस्था'
बंगाल की स्थिति का जिक्र करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि आजादी के पहले बंगाल सक्षम और विकास परक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी ने इस राज्य को पीछे कर दिया. इस बंगाल के पिछड़ने का कारण भी वहां का नेतृत्व रहा है. टीएमसी के कारण ही हर तरफ अव्यवस्था थी और उसका परिणाम मिला है. बीजेपी का लगातार झंडा लहरा रहा है.
'बंगाल की जनता ने बीजेपी के प्रति प्रेम दिखाया'
बीजेपी के बढ़ते जनाधार पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 22 राज्य एनडीए के साथ खड़े हैं, वहीं 17 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा. उन्होंने आगे कहा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी के प्रति प्रेम दिखाया है साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धैर्य का परिचय दिया. अन्याय, अत्याचार और आतंक सहित तमाम पाखंडों को वहां की जनता ने फेल कर दिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL