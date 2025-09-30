Video: गरबा खेलते-खेलते थम गईं सांसें, पति के सामने मौत, 5 महीने पहले हुई थी शादी, वीडियो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां गरबा खेलते समय एक महिला की अचानक मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, महिला अपने पति के साथ गरबा डांस कर रही थी, तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वह वहीं गिर पड़ी. बताया जा रहा है कि महिला की पांच महीने पहले ही शादी हुई थी. यह पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

तबीयत बिगड़ने से जमीन पर गिरी महिला

मामला खरगोन जिले के एक गरबा पंडाल का है. नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में लोग वहां गरबा खेलने पहुंचे थे. सब लोग डांस और भक्ति में मग्न थे. महिला भी अपने पति के साथ खुशी-खुशी गरबा कर रही थी. अचानक कुछ सेकंड के भीतर ही उसकी तबीयत बिगड़ी और वह जमीन पर गिर गई. पहले तो लोगों को लगा कि शायद वह चक्कर आने की वजह से गिरी होंगी, लेकिन जब महिला उठी नहीं तो वहां अफरा-तफरी मच गई.

वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान

तुरंत ही आसपास के लोग और उसका पति उसे उठाकर अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. महिला को मृत घोषित कर दिया गया. बताया जा रहा है कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी. वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान हैं. उसमें साफ दिख रहा है कि महिला सामान्य तरीके से नाच रही थी और अचानक गिर पड़ी.

इस हादसे ने गरबा पंडाल में मौजूद लोगों को झकझोर कर रख दिया. खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. यह घटना नवरात्रि के उत्सव के बीच सबको गहरा सदमा दे गई. लोगों का कहना है कि यह एक ऐसी घटना है, जिसे वहां मौजूद कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा.