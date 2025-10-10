Video: तेज रफ्तार कार ने सरकारी टीचर को कुचला, 20 फीट दूर गिरे पति-पत्नी, एमपी का वीडियो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. गुरुवार शाम राजस्व कॉलोनी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक राइडर महिला टीचर और एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों करीब 20 फीट दूर जा गिरे. हादसे में महिला टीचर वीना विवेक सिंह और उनके साथ बैठे रवींद्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आरोपी कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

जानकारी के अनुसार, सरकारी स्कूल में टीचर वीना विवेक सिंह गुरुवार शाम अपने परिचित रवींद्र के साथ किसी काम से जा रही थीं. जैसे ही उनकी बाइक राजस्व कॉलोनी के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने अचानक उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर जोर से गिरे और कुछ देर तक वहीं तड़पते रहे. आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को संभाला और एंबुलेंस बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस ने कार ड्राइवर की तलाश शुरू की

अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर बताई है. फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ वह काफी तेज रफ्तार में थी और चालक ने ब्रेक लगाने की भी कोशिश नहीं की. हादसे के बाद वह कार लेकर भाग गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि राजस्व कॉलोनी का यह इलाका शाम के समय काफी भीड़भाड़ वाला रहता है, लेकिन यहां स्पीड लिमिट का पालन नहीं किया जाता. लोग तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं. लोगों ने प्रशासन से यहां स्पीड ब्रेकर लगाने और सख्त निगरानी की मांग की है.