हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशVideo: तेज रफ्तार कार ने सरकारी टीचर को कुचला, 20 फीट दूर गिरे पति-पत्नी, एमपी का वीडियो वायरल

Video: तेज रफ्तार कार ने सरकारी टीचर को कुचला, 20 फीट दूर गिरे पति-पत्नी, एमपी का वीडियो वायरल

Viral Video: मध्य प्रदेश के नीमच की राजस्व कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी. दोनों बाइक सवार 20 फीट दूर जा गिरे. हादसे के बाद आरोपी कार ड्राइवर फरार हो गया. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

MP News: मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. गुरुवार शाम राजस्व कॉलोनी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक राइडर महिला टीचर और एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों करीब 20 फीट दूर जा गिरे. हादसे में महिला टीचर वीना विवेक सिंह और उनके साथ बैठे रवींद्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आरोपी कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

जानकारी के अनुसार, सरकारी स्कूल में टीचर वीना विवेक सिंह गुरुवार शाम अपने परिचित रवींद्र के साथ किसी काम से जा रही थीं. जैसे ही उनकी बाइक राजस्व कॉलोनी के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने अचानक उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर जोर से गिरे और कुछ देर तक वहीं तड़पते रहे. आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को संभाला और एंबुलेंस बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

पुलिस ने कार ड्राइवर की तलाश शुरू की 

अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर बताई है. फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ वह काफी तेज रफ्तार में थी और चालक ने ब्रेक लगाने की भी कोशिश नहीं की. हादसे के बाद वह कार लेकर भाग गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि राजस्व कॉलोनी का यह इलाका शाम के समय काफी भीड़भाड़ वाला रहता है, लेकिन यहां स्पीड लिमिट का पालन नहीं किया जाता. लोग तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं. लोगों ने प्रशासन से यहां स्पीड ब्रेकर लगाने और सख्त निगरानी की मांग की है.

Published at : 10 Oct 2025 01:37 PM (IST)
Tags :
Neemuch MP News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बात एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बात एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
इंडिया
Mughal History: कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: सीट बंटवारे को लेकर Chirag Paswan का बड़ा बयान | Breaking
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
CM Stalin की बड़ी घोषणा: सरकारी कर्मचारियों को 8,400 से 16,800 तक Bonus और Ex- Gratia!
West Bengal: नौकरी घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर मारी रेड
Ayodhya Blast: अयोध्या में JCB से मलबा हटाते ही फिर हुआ एक और धमाका | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बात एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बात एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
इंडिया
Mughal History: कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
जनरल नॉलेज
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
नौकरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget