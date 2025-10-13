Video: करवाचौथ पर गर्लफ्रेंड संग कर रहा था शॉपिंग, बीवी ने पकड़ लिया, हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल
Viral Video: मध्य प्रदेश के इंदौर में करवा चौथ से पहले एक महिला ने अपने पति को गर्लफ्रेंड संग शॉपिंग करते पकड़ लिया, जिसके बाद पति और पत्नी के बीच आधे घंटे तक हंगामा और जमकर गालीगलौज हुई.
MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में करवा चौथ से ठीक पहले एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. यहां एक महिला ने अपने पति को गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद सड़क पर ही जमकर हंगामा हुआ. यह मामला शहर के नंदा नगर मेन रोड का बताया जा रहा है, जहां करीब आधे घंटे तक सड़क पर तमाशा चलता रहा और लोग यह नजारा देखते रह गए.
महिला ने सरेआम पति को सुनाई गालियां
जानकारी के मुताबिक, पति नगर निगम में कर्मचारी है. दावा किया जा रहा है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक से बाजार गया था, जहां दोनों शॉपिंग कर रहे थे. इसी दौरान उसकी पत्नी को किसी परिचित ने इसकी खबर दे दी. गुस्से से आग बबूला हुई पत्नी मौके पर पहुंची और पति को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया. फिर जो हुआ, उसने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया.
महिला ने सड़क पर ही अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड पर चिल्लाना और गालियां देना शुरू कर दिया. वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि उसने पति से कहा कि घर में बीवी और बच्चे हैं, फिर यह सब क्या है? इस पर पति सफाई देने की कोशिश करता रहा, लेकिन पत्नी का गुस्सा कम नहीं हुआ. मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गइ और ट्रैफिक भी कुछ देर के लिए रुक गया.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला ने पति की गर्लफ्रेंड से भी भिड़ंत की और दोनों के बीच जोरदार बहस हुई. कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया और महिला को शांत कराया. इसके बाद गर्लफ्रेंड वहां से चली गई, जबकि पति अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता रहा. महिला ने अब इस पूरे मामले की शिकायत अपने ससुराल में करने की बात कही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला अपने पति को जमकर फटकार लगाती दिख रही है.
