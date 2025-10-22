Video: सिर्फ लड़के ही क्यों करें! बिना हेलमेट पहने, हाथ छोड़कर लड़की ने बाइक से किए स्टंट, वीडियो वायरल
Viral Video: मध्य प्रदेश के इंदौर से लड़की का वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़की बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए हाथ छोड़कर स्टंट करती दिख रही है. स्टंट लड़की ने रील बनाने के लिए किया. देखें वायरल वीडियो.
MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़की सड़क पर बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रही है और उसने दोनों हाथ हवा में उठाकर स्टंट किया. सड़क पर अन्य वाहन भी चल रहे थे, लेकिन लड़की ने रील बनाने के लिए अपनी और बाकी लोगों की जान को खतरे में डाल दिया.
लड़की को स्टंट करते देख हैरान हुए लोग
वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक चला रही है. कुछ देर बाद वह हैंडल छोड़ देती है और दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखती है. पास से गुजर रहे वाहन भी इस हरकत को देखकर हैरान रह जाते हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.
वीडियो देख भड़के लोग, लगा दी क्लास!
वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोग लड़की की इस हरकत को लापरवाही बता रहे हैं, तो कुछ ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि रील बनाने का शौक अब लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदायक है.
फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान ले लिया है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह लड़की कौन है और वीडियो किस दिन का है. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बिना हेलमेट के स्टंट करना नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
