Video: चौराहे पर WWE! जोरदार तरीके से भिड़े दो बाइक वाले, चले लात-घूंसे, इंदौर का वीडियो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दो बाइक वालों के बीच सड़क पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक-दूसरे को बीच चौराहे पर ही लात-घूंसे और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए. यह पूरा वाकया वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गया और अब यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

दो युवक में चौराहे पर बहस शुरू हुई

जानकारी के मुताबिक, यह घटना इंदौर शहर के एक व्यस्त चौराहे की है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक अपनी-अपनी बाइक पर जा रहे थे. तभी एक बाइक वाले ने चलते-चलते दूसरी बाइक को लात मार दी, जिससे दूसरा बाइक वाला अपना संतुलन खो बैठा. इसके बाद दोनों ने गाड़ी रोककर चौराहे पर ही बहस शुरू कर दी. बात कुछ ही सेकंड में हाथापाई में बदल गई.

Road-rage Kalesh b/w 2 biker, Indore MP. pic.twitter.com/o1Z7anI8bK — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 7, 2025

दोनों युवक एक-दूसरे को जोर-जोर से धक्का देने लगे और फिर थप्पड़-घूंसे चलने लगे. एक समय तो हालात ऐसे हो गए कि एक युवक दूसरे को जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर मारने लगता है. आस-पास मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों इतने गुस्से में थे कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

घटना के दौरान चौराहे पर ट्रैफिक भी रुक गया और लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह गए. कई राहगीर वीडियो बनाते नजर आए. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि झगड़ा किस बात पर हुआ था. बताया जा रहा है कि यह झगड़ा किसी ओवरटेक या हल्की टक्कर को लेकर शुरू हुआ था.