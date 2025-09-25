हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशVideo: 9 साल के बेटे को कार से बाहर लटकाया, पुलिस ने पूछा तो बोला- मस्ती कर रहा था, वीडियो वायरल

Video: 9 साल के बेटे को कार से बाहर लटकाया, पुलिस ने पूछा तो बोला- मस्ती कर रहा था, वीडियो वायरल

Viral Video: मध्य प्रदेश के उज्जैन में पिता ने अपने 9 साल के बेटे को चलती कार में बाहर लटका दिया. पुलिस ने कार रोकी और पिता को फटकार लगाई. पिता ने कहा कि यह मस्ती में किया था. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 01:40 PM (IST)
MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने लोगों को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता अपने 9 साल के मासूम बेटे को चलती कार में खिड़की से बाहर लटकाकर ले जा रहा था. बच्चा पूरी तरह से बाहर की ओर झुका हुआ था और कभी भी किसी हादसे का शिकार हो सकता था.

पुलिसकर्मी ने कंट्रोल रूम को दी सूचना 

इस खतरनाक हरकत को देखकर वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी चौंक गया. उसने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और बताया कि एक कार में बच्चा खतरनाक तरीके से बाहर लटक रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और कुछ ही देर में कार को रोक लिया गया.

 
 
 
 
 
A post shared by ABP News (@abpnewstv)

कार रुकते ही पुलिस ने पिता से इस तरह की हरकत की वजह पूछी. पिता ने बेहद लापरवाही भरा जवाब दिया. उसने कहा कि वह तो बस मस्ती में ऐसा कर रहा था. यह सुनकर पुलिसकर्मी नाराज हो गए और पिता को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने समझाया कि इस तरह की लापरवाही उसके बेटे की जान के लिए खतरा बन सकती थी और किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता था.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पुलिस ने चेतावनी दी कि बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना कानून के खिलाफ है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं. आसपास खड़े लोग भी पिता की इस हरकत को देखकर आक्रोश जताने लगे. उन्होंने कहा कि माता-पिता का काम बच्चों की सुरक्षा करना होता है, न कि उन्हें खतरे में डालना.

यह घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गई. लोग पिता की गैरजिम्मेदारी की आलोचना कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे माता-पिता को बच्चों की देखभाल का असली मतलब समझना चाहिए. वहीं कुछ लोग पुलिस की त्वरित कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं.

Published at : 25 Sep 2025 01:40 PM (IST)
MP News UJJAIN VIRAL VIDEO
