हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशVideo: एक ‘फ्लाइंग किस’ और भड़क गई हिंसा! दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, एमपी का वीडियो वायरल

Video: एक ‘फ्लाइंग किस’ और भड़क गई हिंसा! दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, एमपी का वीडियो वायरल

Viral Video: धार में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में दो पक्षों में मारपीट हो गई. महिला का आरोप है कि बाइक पर सवार युवकों ने फ्लाइंग किस दी थी. इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों पर केस दर्ज किया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

MP News: मध्य प्रदेश के धार जिले में रविवार दोपहर एक शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला के साथ छेड़छाड़ और अभद्र इशारे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. दावा किया जा रहा है कि बाइक वाले कुछ युवकों ने सड़क पर जा रही महिला को फ्लाइंग किस दी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए.

झगड़ा लाठी-डंडे तक पहुंचा

जानकारी के मुताबिक, यह घटना धार जिले के एक कस्बे की है. महिला अपने घर से पास बाजार की ओर जा रही थी, तभी कुछ युवक बाइक पर वहां से गुजरे. इसके बाद युवकों ने महिला को अभद्र इशारे किए और फ्लाइंग किस दी, जिससे महिला आहत हो गई. उसने तुरंत अपने घर जाकर परिजनों को यह बात बताई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

कुछ देर बाद महिला के परिजन और मोहल्ले के लोग आरोपी युवकों के घर पहुंच गए और उनसे झगड़ा शुरू हो गया. देखते ही देखते बात बढ़ गई और दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे.

पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला 

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत कराया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से फैल रही है.

Published at : 13 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Tags :
Dhar MP News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Advertisement

वीडियोज

पंचायत पर जीतेन्द्र कुमार वायरल टीवीएफ मोमेंट फिल्मफेअर ओटीटी शोकेस और बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार अभिनय कौशल पटकथा विश्लेषण और अन्य
Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
ओटीटी
Baaghi 4 OTT Release: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
यूटिलिटी
Cyber Fraud: दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
हेल्थ
Street Food Cancer Risk: कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget