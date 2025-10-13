Video: एक ‘फ्लाइंग किस’ और भड़क गई हिंसा! दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, एमपी का वीडियो वायरल
Viral Video: धार में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में दो पक्षों में मारपीट हो गई. महिला का आरोप है कि बाइक पर सवार युवकों ने फ्लाइंग किस दी थी. इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों पर केस दर्ज किया है.
MP News: मध्य प्रदेश के धार जिले में रविवार दोपहर एक शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला के साथ छेड़छाड़ और अभद्र इशारे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. दावा किया जा रहा है कि बाइक वाले कुछ युवकों ने सड़क पर जा रही महिला को फ्लाइंग किस दी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए.
झगड़ा लाठी-डंडे तक पहुंचा
जानकारी के मुताबिक, यह घटना धार जिले के एक कस्बे की है. महिला अपने घर से पास बाजार की ओर जा रही थी, तभी कुछ युवक बाइक पर वहां से गुजरे. इसके बाद युवकों ने महिला को अभद्र इशारे किए और फ्लाइंग किस दी, जिससे महिला आहत हो गई. उसने तुरंत अपने घर जाकर परिजनों को यह बात बताई.
कुछ देर बाद महिला के परिजन और मोहल्ले के लोग आरोपी युवकों के घर पहुंच गए और उनसे झगड़ा शुरू हो गया. देखते ही देखते बात बढ़ गई और दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे.
पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत कराया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से फैल रही है.
