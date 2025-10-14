Video: बाइक वाले को कुचल घर में घुसाई कार, तोड़ दी दीवार, 14 साल का बच्चे की करतूत कैमरे में कैद
Viral Video: मध्य प्रदेश के देवास में 14 साल के नाबालिग ने क्रेटा चलाते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर घर की दीवार से टकरा गया. घटना के बाद मां ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
MP News: मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 14 साल का नाबालिग लड़का अपनी मां की हुंडई क्रेटा कार चलाते हुए सड़क पर हादसा कर बैठा. नाबालिग ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर कार दीवार तोड़ते हुए सीधे घर में घुसा दी. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बाल-बाल बची बाइकवाले की जान
वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का तेज रफ्तार में क्रेटा चला रहा था. अचानक उसने नियंत्रण खो दिया और सामने से जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार कई फीट दूर जा गिरा. गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, हालांकि उसकी बाइक पूरी तरह टूट गई.
बाइक को टक्कर मारने के बाद कार सीधा आगे बढ़ी और सड़क किनारे बने एक घर की दीवार से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि घर की दीवार टूट गई और वहां खड़ी स्कूटी और बाइक को भी नुकसान पहुंचा. टक्कर की आवाज सुनते ही घर के लोग दौड़कर बाहर आए. वीडियो में देखा जा सकता है कि घर से एक महिला, एक लड़की और एक व्यक्ति बाहर निकलकर हालात देखने लगे.
मेरा बेटा तो चलाएगा, जो करना है कर लो- बच्चे की मां
स्थानीय लोगों के अनुसार, कार चला रहा लड़का नाबालिग था और उसकी मां मौके पर मौजूद थी. दावा है कि जब लोगों ने सवाल किया कि इतने छोटे बच्चे को गाड़ी चलाने क्यों दी तो महिला ने हैरान करने वाला जवाब दिया. मां ने कहा, ''मेरा बेटा तो चलाएगा, जो करना है कर लो.'' यह बयान सुनकर वहां मौजूद लोग गुस्से में आ गए.
