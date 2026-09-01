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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसोफिया कुरैशी मामले में विजय शाह पर नहीं होगा केस? राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता

सोफिया कुरैशी मामले में विजय शाह पर नहीं होगा केस? राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता

मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में केस चलाने की मंजूरी का मुद्दा फिर गरमा गया है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 01 Sep 2026 02:04 PM (IST)
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मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. मंत्री पर केस चलाने की अनुमति के मामले में सरकार और राज्यपाल की ओर से अब तक मंजूरी नहीं दी गई है. इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की.

कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के सामने मंत्री विजय शाह पर अभियोजन की मंजूरी का मुद्दा उठाया. कांग्रेस का कहना है कि मामले में सरकार की ओर से केस नहीं चलाने का फैसला किया गया, जबकि राज्यपाल की ओर से भी अब तक अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई है.

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मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कांग्रेस नेताओं को आश्वासन दिया कि वह मंत्री विजय शाह पर केस चलाने के फैसले को लेकर पुनर्विचार करेंगे. इसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है.

पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया था फैसला

मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति के मामले में पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया था कि मंत्री पर केस नहीं चलाया जाएगा. सरकार के इस फैसले के बाद मामला राज्यपाल के पास पहुंचा था.

वहीं, राज्यपाल की ओर से भी मंत्री विजय शाह पर अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई थी. इसी वजह से मामला अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है.

सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था मामला

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई थी. कल हुई कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा था कि फैसला अभिलंबित है और फाइल राज्यपाल के पास है.

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अब कांग्रेस नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात और उनके पुनर्विचार के आश्वासन के बाद इस मामले में आगे क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं. कांग्रेस लगातार मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई और अभियोजन की मंजूरी दिए जाने की मांग उठा रही है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 01 Sep 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Vijay Shah MADHYA PRADESH NEWS
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