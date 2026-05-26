दतिया कलेक्ट्रेट में सोमवार (25 मई) को एक बेहद दिलचस्प और भावुक मामला सामने आया. उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रहने वाला 26 वर्षीय राजकुमार गुप्ता अपनी गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने के लिए करीब 600 किलोमीटर का सफर तय कर दतिया पहुंच गया. उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो दतिया जाकर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से मिलकर दिखाए.

पेशे से टैक्सी ड्राइवर राजकुमार सोशल मीडिया पर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के काम और व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था. इसी जुनून और प्यार की परीक्षा को पूरा करने के लिए वह शुक्रवार को ट्रेन से झांसी पहुंचा और वहां से बस के जरिए दतिया आया. यहां आकर वह एक होटल में रुका.

दो दिन कलेक्टर से मिलने का किया इंतजार

शनिवार (23 मई) को वह कलेक्ट्रेट पहुंचा, लेकिन अवकाश होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी. रविवार भी उसे इंतजार में होटल में बिताना पड़ा. सोमवार दोपहर वह एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उस समय बैठक चल रही थी.

कलेक्टर से मिलने से पहले ही बीमार हो गया राजकुमार

इसी दौरान तेज गर्मी, लगातार सफर और थकान के चलते उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. पानी पीते समय उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वह कलेक्ट्रेट परिसर में बेहोश होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उसे संभाला. कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने तत्काल स्वास्थ्य टीम और प्रशासनिक अमले को सक्रिय करने के निर्देश दिए.

युवक को सिविल सर्जन डॉ. केसी राठौर की कार से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, युवक को हृदय संबंधी परेशानी थी, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी हालत स्थिर हो गई और बड़ा खतरा टल गया.

राजकुमार से मिलने खुद अस्पताल पहुंचे कलेक्टर

खास बात यह रही कि जब युवक की तबीयत बिगड़ी, तब तक किसी को यह जानकारी नहीं थी कि वह कौन है और किस उद्देश्य से दतिया आया है. प्रशासन ने पहले इंसानियत निभाते हुए उसकी जान बचाने को प्राथमिकता दी.

करीब दो घंटे बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े खुद जिला अस्पताल पहुंचे और राजकुमार से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना. उन्होंने डॉक्टरों से युवक के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. इस दौरान कलेक्टर ने युवक के साथ फोटो और सेल्फी भी खिंचवाई.

गर्लफ्रेंड को कलेक्टर के साथ भेजी फोटो

राजकुमार ने बताया कि दतिया आने और यहां रुकने के दौरान उसके सारे पैसे खत्म हो गए. यहां तक कि होटल का किराया देने के लिए भी उसके पास रकम नहीं बची. उसने फोन पर अपने एक परिचित से मदद मांगी है.

अस्पताल में कलेक्टर से मुलाकात के बाद राजकुमार बेहद खुश नजर आया. उसने तुरंत फोटो और वीडियो अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दिए. मुस्कुराते हुए उसने कहा, “अब मेरा ब्रेकअप होने से बच गया. गर्लफ्रेंड ने साफ कह दिया था कि अगर मैं कलेक्टर साहब से नहीं मिला तो वो मुझसे बात नहीं करेगी.”

कलेक्टर ने बातचीत के लिए बंगले पर बुलाया

राजकुमार ने बताया कि कलेक्टर साहब ने उससे कहा है कि पहले ठीक हो जाओ, फिर बंगले पर आना. युवक ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा कलेक्टर से मिलकर फोटो खिंचवाने की थी, जो अब पूरी हो गई.