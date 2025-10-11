ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी सभा में किसे कहा 'I Love You Too', सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र गुना के दौरे पर हैं इसी दौरान वो अशोक नगर में एक जनसभा में शामिल हुए, जहां उनका अलग अंदाज़ देखने को मिला. जब वो इस सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने मंच से कुछ ऐसा किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सिंधिया के इस अंदाज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

ज्योतिरादित्य का वायरल वीडियो शुक्रवार का है, जब वो अशोकनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इसी बीच उनके एक समर्थक ने बीच भाषण में चिल्लाते हुए कहा कि "सिंधिया जी आई लव यू.." इस पर सिंधिया मुस्कुराने लगे और उन्होंने ये बात सुनते ही तुरंत भाषण रोका और जवाब देते कहा कि "आई लव यू टू.."

सिंधिया ने कहा- I Love You Too

सिंधिया यहीं नहीं रुके उन्होंने हंसते हुए कहा कि "ये मोहब्बत और इश्क का ही रिश्ता है, नहीं तो कोई और रिश्ता 15 पीढ़ी नहीं चलता. आजकल के जमाने में मोहब्बत भी हो जाती है तो दस दिन तक चल पाती, हमारा रिश्ता तो 15 पीढ़ियों से चलता आ रहा है. इस पर तो किसी को गाथा लिख देना चाहिए."

केंद्रीय मंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ कर रहे हैं. सिंधिया अक्सर अपने इस अंदाज़ के लिए जाने भी जाते हैं.

तीन नए विद्युत उप केंद्रों का शिलान्यास

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान 33/11 केवी और 5 MVA क्षमता वाले तीन नए विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास भी किया. इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा- 'अशोकनगर प्रवास के दौरान आज जिले के सेमरा डोंगरा, बिला खेड़ी और करैया राय में लगभग ₹7.74 करोड़ की लागत से 33/11 केवी और 5 MVA क्षमता वाले तीन नए विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास कर, अपने अशोकनगर परिवार को दीपावली से पूर्व विकास की नई रोशनी का उपहार प्रदान किया है.

ये उपकेंद्र 23 गाँवों के हजारों परिवारों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, जिससे हर गाँव में उजाला, हर घर में प्रगति और हर खेत में समृद्धि का संचार होगा.'

