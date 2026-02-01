MP: 'ये पुराने वादों की विफलता का दस्तावेज', बजट पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का केंद्र पर हमला

केंद्रीय बजट 2026 के पेश होने के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. रीवा में मीडिया से मुखातिब होते हुए पटवारी ने इस बजट को प्रधानमंत्री के पुराने वादों की विफलता का दस्तावेज करार दिया.

जीतू पटवारी ने मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के वादों को याद दिलाते हुए कहा कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाया था. उन्होंने दावा किया था कि 2022 तक देश को एक नई दिशा और दशा मिलेगी. इतना ही नहीं, देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा भी जोर-शोर से किया गया था."

पटवारी ने आरोप लगाया कि आज का बजट यह साबित करता है कि वे वादे केवल जुमले थे और धरातल पर नदारद हैं.

#WATCH | Rewa, Madhya Pradesh: On #UnionBudget2026, Madhya Pradesh Congress President Jitendra (Jitu) Patwari says, "Prime Minister Modi had promised a $5 trillion economy in 2014, spoken of giving the country a new direction by 2022, and pledged to develop 100 smart cities...… pic.twitter.com/X7UGNjBs6e — ANI (@ANI) February 1, 2026

'देश गलत दिशा में जा रहा है'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चिंता जताते हुए कहा कि आज पेश किया गया बजट यह स्पष्ट संदेश देता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सही रास्ते पर नहीं, बल्कि गलत दिशा में चला गया है. उन्होंने कहा कि आर्थिक नीतियां विफल रही हैं और आम जनता को वह राहत नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी.

कृषि पर कथनी और करनी में अंतर

किसानों के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पटवारी ने कहा कि यह बजट कृषि को लेकर प्रधानमंत्री के भाषणों के बिल्कुल विपरीत है. उन्होंने कहा, "भाषणों में किसानों के कल्याण की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बजट के आंकड़ों में वह गायब हैं. यह बजट किसानों के साथ छलावा है."

जीतू पटवारी के इस बयान से साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस बजट की खामियों और अधूरे वादों को लेकर आने वाले दिनों में सड़क पर उतरने और सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है.