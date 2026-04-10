मध्य प्रदेश के सीहोर में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया. इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में एडीएम ज्ञापन लेने पहुंचे लेकिन कांग्रेसी कलेक्टर से मिलने की बात पर करीब 3 घण्टे तक अड़े रहे और कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए.

कलेक्टर नहीं पहुंचे तो उमंग सिंघार ने कुत्ते को सौंपा ज्ञापन

काफी देर के बाद जब कलेक्टर बाला गुरु यहां ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया दिया. इस दौरान यहां मौके पर एडीएम वृंदावन सिंह पर चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, ''बुलाओ कलेक्टर को ओर बोल देना कि क्या वो गुलाम है.'' उससे पूर्व जिला कांग्रेस बस स्टैंड कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन किया.

फसलों के उचित दाम की मांग

फसलों के उचित मूल्य की मांग को लेकर सैकड़ो किसानों के साथ नेता प्रतिपक्ष कलेक्टर ऑफिस में धरने पर बैठ गए. धरने में 'रघुपति राघव राजा राम' गुनगुनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट के प्रमुख गेट पर धरने पर बैठ गए और कलेक्टर को बुलाने की मांग की. कलेक्टर के नहीं आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया.

गेहूं खरीद का फायदा बीजेपी के बिचौलियों को मिलेगा- उमंग सिंघार

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा. उन्होंने कहा, ''सरकार ने कांग्रेस के दबाव में गेहूं खरीदने का काम शुरू किया, लेकिन सच्चाई ये है कि एक महीने की देरी होने से छोटा किसान औने-पौने दाम पर फसल बेच चुका है.'' उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब इसका फायदा बीजेपी के बिचौलियों को मिलेगा. फसल बीमा योजना का शुभारंभ इसी जिले के शेरपुर से हुआ था, लेकिन आज भी यहां का किसान मुआवजे के लिए भटक रहा है.''